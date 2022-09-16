Xót xa hoàn cảnh nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Gặp nạn sau 2 ngày vào làm việc, chưa kịp thực hiện lời hứa với con

Xã hội 16/09/2022 20:14

Liên quan đến vụ cháy ở Bình Dương, chị Dương Thị Kim D. (quê Sóc Trăng) đã gặp nạn sau 2 ngày vào làm việc và cũng chưa kịp thực hiện lời hứa mua quần áo cho con gái 9 tuổi đi học.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Dương Thị Kim D. (27 tuổi) là một trong những nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Mặc dù đã 4 ngày sau khi lo hậu sự xong cho con gái, vợ chồng ông Dương Văn Mạng (47 tuổi, ngụ P.Khánh Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) vẫn không cầm được nước mắt.

 

Ông Mạng cho biết, vợ chồng ông có 3 người con, D. là con gái lớn nhất. Gia đình nghèo, không có đất sản xuất, con cái không được học hành đến nơi đến chốn, không ai có nghề nghiệp ổn định. Mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào nghề mua ve chai của ông nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Khi đang học cấp 2, thấy nhà nghèo khó, các em còn nhỏ, đang trong tuổi đi học nên D. xin nghỉ học sớm để bươn chải cùng cha lo cuộc sống cho gia đình.

Xót xa hoàn cảnh nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Gặp nạn sau 2 ngày vào làm việc, chưa kịp thực hiện lời hứa với con - Ảnh 1
Sự ra đi đột ngột của chị Dương Thị Kim D. để lại niềm thương xót của người thân - Ảnh: Báo Thanh niên

Cách đây 9 năm, chị D. lập gia đình và có một con gái, nhưng hạnh phúc nhanh chóng đổ vỡ. Buồn chuyện tình cảm, chị gửi con khi đó mới hơn 1 tuổi cho cha mẹ ruột của mình chăm sóc rồi khăn gói lên TP.HCM lập nghiệp. Nhiều năm mưu sinh tại đô thị sầm uất, chị D. phải làm thuê, làm mướn đủ nghề để kiếm tiền gửi về quê lo cho con ăn học.

Gần đây, chị D. điện thoại báo tin đang thất nghiệp, được bạn giới thiệu đến làm ở quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, mới vào làm đúng 2 ngày thì xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mạng của chị cùng nhiều người khác.

Đến tối ngày 6/9, hay tin con gái gặp nạn, ông Mạng và người thân tức tốc thuê xe từ Sóc Trăng lên TX.Thuận An (Bình Dương) tìm con, nhưng đến ngày 11/9 gia đình mới nhận được thi thể sau khi giám định ADN rồi đưa về quê an táng.

Xót xa hoàn cảnh nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Gặp nạn sau 2 ngày vào làm việc, chưa kịp thực hiện lời hứa với con - Ảnh 2
Mẹ của nạn nhân D. không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của con gái - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sự ra đi đột ngột của Dung để lại sự đau buồn cho gia đình, người thân, càng xót xa hơn khi nạn nhân đã bỏ lại con gái 9 tuổi thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, nay lại mồ côi mẹ.

“Căn nhà của gia đình tôi ở hiện nay cũng được nhà nước cho vay 25 triệu, rồi vay mượn thêm để cất ở. Con gái tôi nói lo đi làm phụ cha mẹ trả nợ mà bây giờ nó mất rồi. Nhà tôi không có đất ruộng gì hết, chỉ làm nghề mua ve chai. Từ đây tôi phải làm gấp đôi, gấp 3 mới có thể nuôi cháu đi học. Học được đến đâu thì hay đến đó...”, ông Dương Văn Mạng nghẹn ngào cho biết.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình các nạn nhân, Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo huyện, thị đã đến nhà thăm hỏi, chia buồn, động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Sở LĐTBXH hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng, các huyện, thị hỗ trợ 2 triệu đồng nhằm chia sẻ cùng gia đình để lo hậu sự cho nạn nhân.

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