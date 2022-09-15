Trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong , Nguyễn Thị D. (16 tuổi, ngụ TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) là nạn nhân trẻ tuổi nhất. Đồng thời, đây cũng là một trong những nạn nhân được nhận dạng muộn nhất.

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ cháy quán karaoke An Phú đã khiến 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ cháy cũng làm 17 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Lập (48 tuổi, cha của D.) thất thần cho biết, gia đình nghèo khó, không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, không học hành nên khoảng 10 năm trước vợ chồng ông cùng với D. (khi đó chỉ được vài tuổi) khăn gói rời quê nghèo lên Bình Dương lập nghiệp, làm công nhân. Ông Lập làm xưởng cơ khí ô tô, vợ ông làm xưởng gỗ. Hai vợ chồng và con gái thuê nhà trọ sống tạm bợ qua ngày.

Do cha mẹ không có nhà ở ổn định nên thi thể D. được đưa về nhà ông nội cách trung tâm TT.Huỳnh Hữu Nghĩa khoảng 2,5km để lo hậu sự và an táng. Căn nhà nhỏ của ông nội D. nằm khuất trong vườn cây giữa cánh đồng lúa rộng lớn.

Đến khi D. 14 tuổi, vì muốn phụ giúp cha mẹ, giảm bớt một phần gánh nặng trong gia đình nên đã xin cha mẹ cho đi làm tại một cơ sở kinh doanh linh kiện điện tử. Gần đây, bạn của D. rủ đi làm chung trong quán karaoke An Phú. Em mới vào làm đúng 3 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

“Vợ của tôi mấy ngày nay vì quá đau buồn nên ngất lịm mấy lần. Tôi cũng như người mất hồn nhưng phải gắng gượng để lo hậu sự cho con gái. D. là đứa con rất có hiếu thảo và ngoan hiền. Nó đi làm lương 6 triệu/tháng, nhưng hằng tháng đều đưa cho cha mẹ hơn 4 triệu để phụ lo cho em còn đi học”, ông Lập nghẹn ngào trong nước mắt.

Ông Lập cho biết thêm, sau khi an táng cho con xong, vợ chồng ông sẽ về quê sinh sống và tìm công việc gì đó để làm thuê, làm mướn chứ không trở lại Bình Dương, bởi nơi đây có nhiều ký ức với người con gái vừa mất của mình.

Gia đình lo hậu sự cho Nguyễn Thị D. (16 tuổi, quê Sóc Trăng) - Ảnh: Báo Thanh niên

Hàng xóm ông Lập - Ông Nguyễn Văn Đường cho biết, cháu D. là cô gái xinh đẹp, tuy không có điều kiện học đến phổ thông nhưng rất hiền lành, lễ phép với bà con lối xóm. Ông chia sẻ: “Mỗi khi về quê dịp lễ tết, cháu luôn chào hỏi, nói chuyện dễ thương. Gia đình của chú Lập tuy nghèo nhưng sống hiền lành, chăm lo làm ăn. Biết tin cháu D. mất đột ngột, bà con ở đây thấy thương tiếc cho cháu lắm, vì cháu còn quá trẻ".

Ngoài ra, bà Trần Thị Hoàn Mỹ, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng cùng lãnh đạo H.Mỹ Tú đã đến nhà thăm hỏi, chia buồn, động viên người thân của cháu D. cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng đã hỗ trợ gia đình cháu D. 3 triệu đồng, H.Mỹ Tú hỗ trợ 2 triệu đồng nhằm góp phần cùng gia đình lo hậu sự cho cháu D.