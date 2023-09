Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (theo Điều 313, Bộ luật hình sự 2017) để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Tuy nhiên, do bị ngạt khí nặng, đến 18h30 cùng ngày, cả 3 mẹ con chị V. đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Trong quá trình cứu nạn cứu hộ, Công an viên của xã là anh Phan Duy đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài dẫn đến bị thương do bị ngạt khí. Hiện chiến sĩ công an này đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Hiện trường phần nhà xưởng bị thiêu rụi. (Ảnh: báo Lao Động)

Nguồn tin từ báo Zing News cũng cho biết, hôm hỏa hoạn xảy ra, Công an Hà Nội cũng đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập lửa và cứu nạn.

Sau khoảng một giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy, sập khoảng 300 m2.

Đám cháy lan sang nhà liền kề cao 3 tầng, mặt sàn khoảng 50 m2. Vụ hỏa hoạn khiến chị V. và 2 cháu nhỏ tử vong. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2 tỷ đồng .

Căn nhà ống bên cạnh cũng bị cháy. (Ảnh: báo Lao Động)

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, vụ cháy xảy ra tại kho chăn ga của gia đình chị V. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 5 người, gồm 3 mẹ con chị V. và 2 thợ hàn xì. Đây là khu vực nhà kho được chủ nhà cơi nới ra để làm cơ sở kinh doanh. Khu vực này đang được sửa chữa, cải tạo.

Chiều 10.9, gia đình chị V. gọi thợ đến làm thêm mái tôn ở chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh.