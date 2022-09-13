Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn

Xã hội 13/09/2022 14:33

Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga, đệm khiến 3 mẹ con tử vong, Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy  (theo Điều 313, Bộ luật hình sự 2017) để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: báo Lao Động)

Trước đó, vào 16h36 ngày 10.9, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Khi tiếp nhận thông tin, khoảng 60 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy là chị V.T.V (SN 1993) và 2 con là cháu N.T.G.H (SN 2017) và cháu N.K.A (SN 2018) được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị ngạt khí nặng, đến 18h30 cùng ngày, cả 3 mẹ con chị V. đã tử vong tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Trong quá trình cứu nạn cứu hộ, Công an viên của xã là anh Phan Duy đã dũng cảm lao vào đám cháy đưa các nạn nhân ra ngoài dẫn đến bị thương do bị ngạt khí. Hiện chiến sĩ công an này đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn - Ảnh 2
Hiện trường phần nhà xưởng bị thiêu rụi. (Ảnh: báo Lao Động)

Nguồn tin từ báo Zing News cũng cho biết, hôm hỏa hoạn xảy ra, Công an Hà Nội cũng đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập lửa và cứu nạn.

Sau khoảng một giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy, sập khoảng 300 m2.

Đám cháy lan sang nhà liền kề cao 3 tầng, mặt sàn khoảng 50 m2. Vụ hỏa hoạn khiến chị V. và 2 cháu nhỏ tử vong. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn - Ảnh 3
Căn nhà ống bên cạnh cũng bị cháy. (Ảnh: báo Lao Động)

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, vụ cháy xảy ra tại kho chăn ga của gia đình chị V. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 5 người, gồm 3 mẹ con chị V. và 2 thợ hàn xì. Đây là khu vực nhà kho được chủ nhà cơi nới ra để làm cơ sở kinh doanh. Khu vực này đang được sửa chữa, cải tạo.

Chiều 10.9, gia đình chị V. gọi thợ đến làm thêm mái tôn ở chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh.

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