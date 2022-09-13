Ông Trịnh Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Khoảng 16h chiều 12/9, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn An Toàn Long (xã Xuân Hội) nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.B.H (26 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Khu vực phát hiện thi thể H. (Ảnh: báo VietNamNet)

Hai ngày qua, anh H bị mất tích sau khi đi khám bệnh ở TP Vinh (Nghệ An). Theo người thân, ngày 10-9, anh H đi bệnh viện, sau khi có kết quả khám bệnh, anh H không trở về nhà mà đi ra cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) để lại tư trang rồi mất tích.

Nguồn tin từ báo Pháp luật TPHCM cũng cho hay, nhiều người nhận định, có thể anh H sau khám bệnh nghĩ quẩn đã tự tử ở cầu Bến Thủy nên đã tổ chức tìm kiếm ở hạ nguồn sông Lam. Do những ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn, nước sông Lam đục dâng cao nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Người nhà vừa tìm kiếm vừa cầu mong có phép màu đến với anh H.

Chiều 12-9, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Hội đang trong quá trình phân hủy, cách cầu Bến Thủy khoảng 15km. Ông Luật cho biết thêm: "Từ thông tin người thân tìm kiếm anh H trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với người thân để họ đến nhận dạng và nhận ra đó là anh H. Sau khi cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, người nhà đã nhận, đưa thi thể anh H đi hỏa táng".

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

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