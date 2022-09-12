Sát ngày công bố điểm chuẩn đại học, thí sinh nên làm gì để không mất quyền lợi?

Xã hội 12/09/2022 19:20

Hiểu rõ tâm lý lo lắng, bất an của nhiều thí sinh trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên các em nên bình tĩnh đón nhận kết quả, đồng thời lưu ý một số việc để tránh mất quyền lợi.

Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, những ngày qua, có nhiều phản ảnh, thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về việc đăng ký nguyện vọng và nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần lớn số thí sinh chưa nộp được lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến đều cho biết do không có tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thậm chí không có điện thoại thông minh nên đều phải nhờ bạn bè, người quen nộp tiền giúp.

Trong khi một số phụ huynh, thí sinh do không nắm được thông tin việc bộ điều chỉnh lịch và quy định nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến nên không thực hiện thanh toán.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở lại hệ thống cho phép thí sinh tiếp tục thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17h ngày mai 13-9, nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn đang loay hoay chưa đóng được tiền.

Thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển đại học cần chú ý nộp bổ sung

Nguồn tin từ báo Lao Động cho hay, do năm đầu tiên, thí sinh còn bỡ ngỡ với phương thức thanh toán trực tuyến, do đó, đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.

Sát ngày công bố điểm chuẩn đại học, thí sinh nên làm gì để không mất quyền lợi? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ GDĐT đã tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh đại học trực tuyến từ ngày 10.9.2022 đến 17h ngày 13.9.2022.

Đây sẽ là cơ hội cuối để thí sinh hoàn tất thủ tục thanh toán lệ phí tuyển sinh đại học. 

Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định.

Lưu ý với thí sinh về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển cần chú ý nộp bổ sung, tránh mất cơ hội đáng tiếc.

Xây dựng thêm kế hoạch mới

Hiểu rõ tâm lý lo lắng, bất an của nhiều thí sinh trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức khuyên các em nên bình tĩnh và đón nhận kết quả một cách nhẹ nhàng.

"Đến thời điểm này, thí sinh đã chốt nguyện vọng, các trường đang trong giai đoạn xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống. Vì vậy, lo lắng hay bất an cũng không giải quyết được vấn đề.

Các em hãy nhớ rằng, khi bản thân đã đưa ra quyết định thì không nên day dứt hay luyến tiếc mà hãy bình tĩnh để chờ đợi kết quả. Hơn nữa, kết quả xét tuyển đại học này không phải con đường duy nhất, các em còn nhiều sự lựa chọn khác nhau.

Sát ngày công bố điểm chuẩn đại học, thí sinh nên làm gì để không mất quyền lợi? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu kết quả như mong muốn thì đó là điều tốt đẹp, còn nếu không thì các em vẫn còn hướng đi khác. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, xây dựng rõ ràng các dự định trong tương lai để không bị sốc khi nhận bất kỳ kết quả nào" - PGS Huyền gửi gắm.

Dành lời khuyên cho thí sinh trong thời điểm này, TS Nguyễn Phi Long - Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, các em đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Việc quan trọng nhất cần làm là bình tĩnh và thoải mái chờ đợi kết quả tốt nhất từ các trường. Bên cạnh đó, hãy vạch rõ cho mình nhiều hướng đi để có cách tiếp cận tốt nhất.

"Có những bạn sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng 1, nhưng có những bạn chưa may mắn ở lần này thì hy vọng cơ hội sẽ mở ra ở các đợt tuyển bổ sung. Trong trường hợp điểm thi thấp hơn điểm chuẩn thì thí sinh sẽ không đỗ vào ngành học đó.

Lúc bấy giờ, các em có thể tính đến các phương án như tham khảo thông tin ở các trường đại học, cao đẳng còn xét tuyển bổ sung do thiếu chỉ tiêu" - TS Long lưu ý.

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