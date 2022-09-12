Kết thúc 2 lần lọc ảo xét tuyển đại học: Điểm chuẩn có ngành ở mức 27, 28

Tuy nhiên, đến thời điểm này, kết quả lọc đã có xu hướng ổn định và bám sát chỉ tiêu tuyển sinh của các trường hơn lần lọc ảo đầu tiên. Trong đó, điểm chuẩn các ngành có mức tăng, giảm khác nhau tùy ngành.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến chiều nay (11.9), các trường ĐH đã hoàn tất lần lọc ảo xét tuyển lần thứ 2. Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, đến nay các trường mới chỉ hoàn tất 2 trong số 6 lần lọc ảo và xử lý nguyện vọng toàn quốc. Các trường sẽ trải qua 4 vòng lọc ảo tiếp theo để công bố điểm chuẩn sau ngày 15.9.

Hôm nay (12.9), các trường đại học bước vào ngày lọc ảo thứ 3. Trước đó, khi nhận kết quả lọc ảo lần thứ 2, nhiều trường tỏ ra bối rối khi số liệu không như dự định.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ sau 2 lần lọc ảo xét tuyển toàn quốc, điểm chuẩn dự kiến biến động tăng, giảm tùy ngành so với năm 2021.

“Lần lọc ảo 1, chúng tôi đưa mức điểm chuẩn cao thì bị thiếu chỉ tiêu nhưng khi hạ xuống 1 chút ở lần thứ 2 thì lại bị dư. Năm nay, tất cả các phương thức cùng lọc ảo nên khó xác định hơn”, vị này cho hay.

Điểm chuẩn dự kiến cũng giảm ở nhiều ngành

Nguồn tin từ báo Lao Động cũng thông tin thêm, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết trường có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng theo phương thức xét tuyển học bạ. Phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT có hơn 25.000 thí sinh đăng ký vào các ngành của trường. Một số ngành như luật, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh có lượng nguyện vọng cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu.

Đến chiều nay, theo tiến sĩ Trung Nhân, điểm chuẩn có sự tăng giảm khác nhau tùy ngành, dự kiến trong khoảng 23-24.

Đáng chú ý, một vài trường đã đưa ra mức điểm chuẩn 27 - 28 để thử lọc ảo trong mùa tuyển sinh năm nay. Theo thông tin của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn đang được đề ra để lọc ảo dao động trong khoảng 20-28.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học năm 2022. (Ảnh: báo Lao Động)

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng đã đưa ra mức điểm chuẩn trong khoảng từ 19-27 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho hay thông thường số liệu những lần đầu mới “nháp” thôi. Các trường cơ bản đưa mức điểm chuẩn chưa sát, phải trải qua 3-4 lần lọc ảo mới hội tụ được.

Là trường năm 2021 có ngành học đạt mức điểm chuẩn lên đến 30 điểm/3 môn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, qua phân tích các số liệu thì khả năng mức điểm chuẩn cao vẫn có thể xảy ra.

Hồ sơ nhiều vẫn lo chuyện nhập học

TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cho biết, năm nay có khoảng hơn 62.000 nguyện vọng của hơn 40.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường (một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng). Trong đó, có khoảng 16.000 hồ sơ nguyện vọng 1. Tuy số lượng thí sinh đăng ký lớn như vậy nhưng việc xác định lượng nhập học sẽ là bài toán của các trường.

“Đa phần nguyện vọng 1 mới thể hiện được tỉ lệ nhập học cao, còn ở những nguyện vọng sau đó nhiều khi tới lúc trúng tuyển rồi nhưng các bạn vẫn còn phân vân và không chắc chắn có nhập học hay không. Thông thường, tỉ lệ nhập học ở nguyện vọng 2, 3 sẽ thấp hơn rất nhiều, cho nên các trường sẽ phải tính toán trừ hao”, ông Quốc Anh cho hay.

Nhiều trường đại học lo lắng số lượng thí sinh nhập học thấp hơn số lượng công bố trúng tuyển. (Ảnh: báo Lao Động)

Người đứng đầu một trường đại học công lập khác cũng bày tỏ lo lắng khi với cách thức lọc ảo mới này rất khó đoán định tỉ lệ nhập học thực tế, có nhiều em đã chọn đi du học, học cao đẳng… nhưng vẫn đăng ký để dự phòng, trên thực tế sẽ không nhập học. Trong khi đó, nguồn tuyển bổ sung năm nay sẽ không nhiều do số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ khoảng 625.000 trong khi có hơn 550.000 chỉ tiêu.

Sau khi có kết quả lọc ảo mỗi lần, các trường đại học sẽ nhận được dữ liệu lọc ảo từ Bộ GDĐT để phân tích và làm căn cứ điều chỉnh phương án xét tuyển trong các ngày tiếp theo.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT, các trường sẽ trải qua 6 lần lọc ảo và xử lý nguyện vọng toàn quốc, mỗi ngày 1 lần. Như vậy, mỗi đơn vị sẽ trải qua 4 vòng lọc ảo tiếp theo để công bố điểm chuẩn sớm nhất vào chiều tối ngày 15.9.