Chuyến xe định mệnh của thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại rồi giấu xác ven đường

Xã hội 13/09/2022 14:01

Khi từ quê Hà Giang xuống địa phận xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, chị G.T.P bắt xe ôm của Dương Văn Thế (SN 1988). Trên đường đi, Thế nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với nan nhân, sau đó sát hại nạn nhân.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 13/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) về 2 tội giết người và cướp tài sản.

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Cơ quan chức năng lấy lời khai của nghi phạm Dương Văn Thế. (Ảnh: báo VietNamNet)

Theo Công an tỉnh, khoảng 2h ngày 5/9, chị G.T.P. (SN 2005, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đi xe khách từ Hà Giang xuống địa phận xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. Tại đây, chị P. bắt xe ôm của Dương Văn Thế.

Trên đường đi, Thế nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị P. Đến đường liên xã đoạn qua thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, kẻ bệnh hoạn cố tình điều khiển xe máy đi vào đoạn đường sóc, nhiều ổ gà khiến P. nghiêng người, ngã xuống đường.

Lập tức, đối tượng dừng xe máy, vờ đỡ và ôm chặt chị P. Lúc này, P. vùng giãy quyết liệt và nói sẽ báo công an. Trong cơn cuồng loạn, Thế bóp cổ P. và dùng đá, gạch đập liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau đó, Thế lấy bạt che đậy thi thể chị P. và lục soát, lấy chiếc điện thoại di động cùng hơn 700 nghìn đồng ở ốp điện thoại.

Chuyến xe định mệnh của thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại rồi giấu xác ven đường - Ảnh 2

Dương Văn Thế chỉ nơi phi tang vật dụng của nạn nhân. (Ảnh: VietNamNet)

Nguồn tin từ báo Zing News cũng cho hay, trước đó, ngày 8/9, người dân phát hiện một tử thi ven đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là vụ án giết người. 

Cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là chị P. Người này mới xuống địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện. 

Khoảng 11h ngày 9/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ được Dương Văn Thế.

Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận hành vi phạm tội. Thế làm nghề “xe ôm”, đã có vợ con.

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