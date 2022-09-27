Lực lượng công an nghi ngờ ụ đất trong vườn nhà ông Đ.D.M nên đã đào lên thì phát hiện một thi thể bị chôn trong vườn. Bước đầu xác định đó là thi thể cụ bà P.T.K (95 tuổi), là mẹ ruột ông M.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên ngày 26/9, một lãnh đạo Công an H.Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc về trường hợp cụ bà P.T.K (95 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, H.Vũ Thư, Thái Bình) nghi bị chôn trong vườn nhà, sau đó trồng cây chuối lên nhằm phi tang.

Theo thông tin ban đầu, cụ K. có hai người con (một trai, một gái). Hiện cụ đang sống cùng con trai là ông Đ.D.M (59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, H.Vũ Thư).

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/9 vừa qua, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đ.D.T (31 tuổi, con trai ông M.) về việc bà nội mình (là cụ K.) mất tích. Nhận tin báo, công an xã đã xuống hiện trường tìm hiểu thông tin.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cụ K. - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi công an xã đến nhà hỏi thì ông M. nói không biết nên lực lượng chức năng cùng người thân trong gia đình và hàng xóm đã tỏa ra tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngày 26/9, công an xã mời ông Mão đến trụ sở để nắm thêm thông tin về sự mất tích khó hiểu của cụ K. nhưng ông này nói không biết.

Công an xã sau đó xuống nhà để thu thập thêm thông tin của người thân và hàng xóm. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối với dấu vết còn mới.

Sau khi bàn bạc với các thành viên gia đình, công an xã cùng gia đình thuê người đào ụ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ K. được chôn bên dưới. Thấy có dấu hiệu bất thường, công an xã đã báo lên Công an huyện Vũ Thư và Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp điều tra.

Sau công tác điều tra cơ bản ban đầu, cơ quan công an đưa ông Mão về trụ sở để lấy lời khai.

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