Giữa lúc Bạch Lộc vướng tin hẹn hò với bạn diễn, Vu Chính nhanh tay làm điều này để hưởng lợi

Ngay khi Bạch Lộc vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách, Vu Chính đã tận dụng cơ hội để quảng bá phim mới.

Mới đây, Bạch Lộc đã vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Trương Lăng Hách. Theo truyền thông xứ Trung, cả hai thường xuyên gặp gỡ nhau tại căn hộ của ngôi sao họ Trương, thậm chí nữ diễn viên còn biết cả mật khẩu để vào nhà của anh chàng. Trương Lăng Hách và Bạch Lộc vướng phải tin đồn hẹn hò bí mật với nhau - Ảnh: Internet Đáng nói, Trương Lăng Hách mới được công chúng biết đến trong thời gian gần đây và sự nghiệp vẫn chưa vững chắc. Chính vì vậy, tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng như Bạch Lộc đã ít nhiều ảnh hưởng đến anh chàng.

Tin tình cảm nổ ra khiến Trương Lăng Hách bị giảm hẳn 10.000 người hâm mộ. Bên cạnh đó, còn có fan cũ quay sang tố nam diễn viên từng mang điện thoại vào phòng thi và vi phạm quy chế. Tin tình cảm nổ ra khiến Trương Lăng Hách bị giảm hẳn 10.000 người hâm mộ - Ảnh: Internet Giữa thời điểm nhạy cảm này, Vu Chính lại đăng một bài viết ẩn ý trên Weibo. Cụ thể, vị biên kịch cho rằng người đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, cũng phải chịu được những lời đồn đại không hay.

Bên cạnh bài đăng ẩn ý, Vu Chính còn nhân cơ hội này để quảng bá bộ phim mới của mình. Theo đó, tác phẩm được vị biên kịch tuyên truyền mang tên Quân Tu Ký, sẽ phát sóng trên nền tảng Iqiyi. Hành động của Vu Chính khiến nhiều fan cảm thấy không hài lòng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hành động của Vu Chính không được lòng cư dân mạng. Một số bộ phận netizen cho rằng anh đang cho thêm dầu vào lửa để rồi cuối cùng người bị thiệt thòi là ''gà nhà'' của mình. Bên cạnh đó, có người còn cảm thấy Vu Chính rất biết tận dụng cơ hội. Khi thấy tin đồn hẹn hò của Bạch Lộc được nhiều người quan tâm, anh đã lợi dụng sự việc này để tuyên truyền phim mới. Vì vậy, một bộ phận cho rằng, vị biên kịch chẳng quan tâm điều gì ngoài lợi ích của bản thân.

Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?' Mới đây những hình ảnh hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã bị phát tán trên MXH khiến netizen vô cùng phấn khích. Nguồn tin cho biết cặp đôi nảy sinh tình cảm trên phim trường "Ninh An như mộng".

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