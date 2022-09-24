Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Sao quốc tế 24/09/2022 18:17

Không hẹn mà gặp, phim của La Vân Hi - Bạch Lộc và phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn cùng tung “thính” trước thềm lên sóng.

Mới đây, Đại hội chiêu thương của Youku đã được tổ chức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của các mọt phim. Trong sự kiện này, rất nhiều bộ phim được khán giả mong đợi đã lần lượt tung “thính” mới khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến An Lạc Truyện và Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh 1
Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong cùng một ngày, phía đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh và An Lạc Truyện đều tung ra poster mới của nam nữ chính. Chính vì vậy dân tình đã ngay lập tức vào đưa ra những bình luận trái chiều khác nhau. 

Cụ thể trong poster phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc và La Vân Hi trông cực kỳ tình tứ. Từ ánh mắt ngọt ngào cho đến cử chỉ âu yếm của cặp đôi “tuy mới mà cũ” này đều khiến dân tình phải quắn quéo. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn trông vẫn lạc quẻ, không những không tạo nên một cảm giác của một cặp đôi đang yêu nhau mà còn khiến cho netizen cảm thấy dự án sẽ có thể bị thất bại. 

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh 2
An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Dù vậy, các fan phim của An Lạc Truyện vẫn được an ủi lần nào khi phía nhà sản xuất đã tung ra trailer đầu tiên của phim. Bộ phim hợp tác của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn dự kiến lên sóng vào đầu năm 2023.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn La Vân Hi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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