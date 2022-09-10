Hàng loạt phim bom tấn Cbiz tung ảnh chúc mừng tết Trung thu nhưng có mỗi An Lạc Truyền của Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen ngó lơ vì lý do này?

Sao quốc tế 10/09/2022 23:50

Cùng tung poster nhân dịp Trung thu, thế nhưng An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn lại bị chê vì nguyên nhân này.

Cứ mỗi dịp Trung thu, các đoàn làm phim đều sẽ tung ra phúc lợi nhằm giữ nhiệt cho phim. Đã quen với truyền thống này, vậy nên ngay từ sớm các fan đã mỏi mắt ngóng đợ ảnh mới của thần tượng trong phim. Tuy nhiên trong khi những poster của các phim khác được khen ngợi tới tấp thì An Lạc Truyện của Đich Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lại không có được điều đó. 

Hàng loạt phim bom tấn Cbiz tung ảnh chúc mừng tết Trung thu nhưng có mỗi An Lạc Truyền của Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen ngó lơ vì lý do này? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Theo đó cũng giống bao đoàn làm phim khác, An Lạc Truyện cũng đã tung poster mới của phim. Cứ ngỡ sẽ được thấy ảnh tạo hình cổ trang mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, thế nhưng các fan đã được phen cực kỳ thất vọng. Phía đoàn làm phim chỉ đăng một bức poster phong cảnh với ảnh bóng nhỏ xíu của nam nữ chính. Điều này khiến fan tỏ ra như bị lừa và cho rằng phía đoàn làm phim quá thiếu trách nhiệm. 

Hàng loạt phim bom tấn Cbiz tung ảnh chúc mừng tết Trung thu nhưng có mỗi An Lạc Truyền của Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen ngó lơ vì lý do này? - Ảnh 2
Poster mừng lễ Trung thu của An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên An Lạc Truyện khiến khán giả thất vọng. Trước đó trong dịp lễ tình nhân, poster của nam nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn được tung ra cũng bị nhận xét là cẩu thả.

Ngoài An Lạc Truyện gây sóng gió, khán giả còn chú ý đến poster mới của Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan. Trong ảnh mới, cả Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đều xuất hiện. Có người cho biết đây là dấu hiệu chứng minh nàng tiểu hoa 9x đã bình an vô sự sau bê bối trốn thuế. Việc này khiến cho các fan của cô nàng vô cùng vui mừng, nhưng một bộ phận dân mạng lại tức giận.

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Từ khóa:   An Lạc Truyện Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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