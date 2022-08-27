Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Sao quốc tế 27/08/2022 11:59

Trước ồn ào "người thứ ba", Cổ Lực Na Trát từng vướng vào nhiều lùm xùm tình ái làm tổn hại đến hình ảnh ngọc nữ trong lòng khán giả.

Những ngày qua, lùm xùm tình "tay ba" giữa Trương Thiên Ái - Từ Khai SínhCổ Lực Na Trát là tâm điểm chú ý của showbiz Hoa Ngữ.

Theo đó, Từ Khai Sính vốn hẹn hò với Trương Thiên Ái từ năm 2019, còn được cho là đã dọn về sống chung với nhau. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7, nam diễn viên sinh năm 1990 liên tục bị cánh săn ảnh bắt gặp đến nhà của Cổ Lực Na Trát vào tối muộn, còn tặng quà cho "mỹ nhân Tân Cương". Được biết, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát quen nhau khi quay chung phim Lưu Luyến Hồng Trần hồi tháng 4.

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng - Ảnh 1
Bộ 3 drama những ngày vừa qua của Cbiz - Ảnh: Internet

Chính vì những bằng chứng này khiến mỹ nhân họ Cổ trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ, bằng chứng là trong vài ngày vừa qua những lời chửi bới liên tục được hướng đến nữ diễn viên. 

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 25/8, Trương Thiên Ái đăng lên trang Weibo cá nhân đoạn ghi âm, có nội dung tài tử Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi thừa nhận ngoại tình, qua đêm với phụ nữ khác trong cơn say.

Cổ Lực Na Trát sau đó đã chia sẻ bài đăng của đàn chị, kèm theo lời thanh minh: "Tôi không phải tiểu tam, trước đây không phải, bây giờ không phải và chắc chắn trong tương lai cũng không phải! Đối mặt với những lời chỉ trích 'tiểu tam' khắp nơi trên mạng xã hội, tôi không thể tin được anh ta là một kẻ dối trá! Bản ghi âm này khiến tôi biết rõ bản mặt thật của anh ta".

Vào tối cùng ngày, Từ Khai Sính đăng "tâm thư" xin lỗi trên trang cá nhân. Ngoài bày tỏ sự hối lỗi khi làm tổn thương Trương Thiên Ái, anh khẳng định đã chia tay với người cũ trước khi theo đuổi Cổ Lực Na Trát. Sao nam 32 tuổi cũng xin lỗi đến "mỹ nhân Tân Cương" vì không xử lý tốt chuyện tình cảm trước đó, khiến cô bị hiểu lầm và bị tấn công trên mạng xã hội.

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng - Ảnh 2
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Dù người trong cuộc đã chính thức lên tiếng, scandal tình ái này tổn hại không nhỏ đến hình tượng của Na Trát trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô nàng vướng phải những lùm xùm trong sự nghiệp của mình. 

Năm 2018, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Na Trát và bạn trai cũ thời đại học ôm ấp nhau trên giường, thủ thỉ với nhau những lời tình cảm. Theo nguồn tin, người tung đoạn clip lên mạng xã hội chính là bạn trai cũ của người đẹp. Trước đó, cô cũng bị lộ loạt ảnh tình tứ với nhiều người yêu cũ khác, có cả ảnh hôn môi.

Thời điểm đó, Na Trát được nhiều người bênh vực vì yêu phải người không ra gì, cố tình tung clip để bôi nhọ hình ảnh, danh tiếng của cô. Tuy nhiên, liên tục các lùm xùm tình ái ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh thanh thuần, trong sáng mà người đẹp xây dựng nhiều năm qua.

Chưa dừng lại ở đó, Na Trát từng hẹn hò với tài tử Trương Hàn trong 3 năm trước khi "đường ai nấy đi" vào tháng 10/2017. Lúc mới công khai mối quan hệ vào năm 2015, Na Trát nhận không ít chỉ trích vì bị cho là "người thứ ba" phá hoại chuyện tình Trương Hàn - Trịnh Sảng.

Ngoài ra, Na Trát từng bị đồn là tình nhân của Huỳnh Hiểu Minh sau khi mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hai ngôi sao Hoa ngữ bị bắt gặp đi chung ở Nhật Bản vào năm 2018. Theo thông tin vào thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh và Cổ Lực Na Trát bí mật đi du lịch cùng nhau, còn thuê chung một phòng khách sạn. Đáng nói, lúc đó, Huỳnh Hiểu Minh vẫn mặn nồng với AngelaBaby.

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng - Ảnh 3
Cổ Lực Na Trát nhiều lần bị lộ ảnh thân mật với người yêu cũ - Ảnh: Internet

Cùng với kỹ năng diễn xuất kém cỏi, "một màu", chuyện đời tư ồn ào được cho là hai lý do chính khiến Cổ Lực Na Trát ngày một lu mờ trong C-biz dù cô sở hữu nhan sắc thuộc hàng top của C-biz, thậm chí không ít đánh giá cho rằng Na Trát đẹp hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba - mỹ nhân Tân Cương đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Cổ Lực Na Trát (SN 1992) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Trung Quốc, sinh ra trong gia đình dân tộc Uyghur thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng tham gia các bộ phim như Hiên Viên Kiếm, Võ Thần Triệu Tử Long, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5, Trạch Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em, Ái Khuyển Kỳ Duyên...

Tác phẩm mới nhất của cô là Đừng Quên Rằng Em Yêu Anh ra rạp vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, đây tiếp tục là một bộ phim thất bại của người đẹp 30 tuổi. Phim bị chê nhạt nhòa về nội dung, hai diễn viên chính diễn xuất thảm họa.

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