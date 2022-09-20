Điểm mặt dàn tân nương cổ trang 2022 xinh đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba tưởng vô đối nhưng lại chưa chắc đã bằng người này

Trong năm 2022 này, khán giả màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đã được chứng kiến rất nhiều mỹ nhân khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy. Mỗi người mỗi vẻ nhưng dưới đây có lẽ là danh sách những người đẹp nhất.

Sau bao hiểu lầm, chắc trở, đến cuối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trở thành tân nương của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký. Bên cạnh visual xuất sắc của đôi nam nữ chính, hội mê phim càng xuýt xoa hơn khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của nàng Kỷ Vân Hòa trong bộ váy cưới. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đêm tân hôn cũng là lúc nàng chịu cảnh đau đớn nhìn chồng bị "đóng băng". Dẫu cho phim mang đến cho người xem một câu chuyện buồn bã nhưng nhiều người đã phải công nhận một điều Địch Lệ Nhiệt Ba đã có những tiến bộ nhất định trong dự án này.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, khán giả đã được chứng kiến nữ chính Nhan Đàm (Dương Tử) 3 lần mặc hỉ phục sánh đôi cùng Ứng Uyên (Thành Nghi). Nhưng chỉ có một lần trong mơ là hạnh phúc. Còn 2 lần cưới ngoài đời đều có kết cục bi thương. Dẫu cho phim không thu về được kết quả như phía nhà sản xuất mong muốn nhưng nhan sắc của Dương Tử trong phim vẫn là một điểm cộng lớn.

Triệu lộ Tư - Tinh Hán Xán Lạn

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Không chỉ thích thú với những tình tiết "drama" cãi nhau ỏm tỏi trong lễ đính hôn, dân mạng cũng liên tục xuýt xoa trước tạo hình váy cưới xúng xính của đôi trẻ Lăng tướng quân (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn. Khoác lên mình bộ hán phục màu đỏ hồng, hình ảnh Thiếu Thương ngọt ngào quấn quýt bên cạnh phu quân tương lai khiến khán giả thỏa thuê "ăn cẩu lương".

Dù được khen ngợi về chemistry trong cảnh đính hôn này, nhưng không ít dân mạng tỏ ra tiếc nuối bởi tạo hình nàng dâu của Triệu Lộ Tư hơi đơn giản. Không được đầu tư phụ kiện tinh xảo như trong dự án Thả Thí Thiên Hạ cô tham gia trước đó cùng với nam diễn viên Dương Dương.

Lý Thấm - Thỉnh Quân

Lý Thấm - Ảnh: Internet

Ngay từ những tập đầu của bộ phim Thỉnh Quân, tạo hình hỉ phục đỏ chói của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đã khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Có thể thấy, bộ váy cưới thời dân quốc vô cùng tinh tế đã làm toát lên nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút của nàng tiểu hoa. Chưa biết diễn biến tiếp theo sau màn “cướp rể” của trại chủ Lý Thấm ra sao, nhưng nhiều fan nhìn cảnh “cưới sớm” mà lo thay cho nam nữ chính về sau dễ ngược tơi tả.