Vụ sát hại người tình rồi đốt thi thể suốt 2 ngày ở Đắk Nông: Con gái nạn nhân tiết lộ những gì?

Xã hội 26/09/2022 15:15

Vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang xảy ra tại tỉnh Đắk Nông đã gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang xảy ra tại tỉnh Đắk Nông gây xôn xao dư luận, nạn nhân là bà B.T.L. (43 tuổi, trú thôn Đắk R’mo, xã Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông). Nghi phạm được xác định là Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung).

Chị M.T.B.N. (con gái nạn nhân L.) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía nhà ông Hiệp không đến hỏi thăm gia đình chị. Chị mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật nghiêm trị kẻ gây ra cái chết của mẹ chị.

Chị N. thông tin thêm, có biết mẹ quan hệ tình cảm với ông Hiệp khoảng 2 năm nay. Ông Hiệp từng đánh mẹ chị và chị từng khuyên mẹ nên chấm dứt với ông ấy. Do đi làm xa nên chị N. ít có thời gian tâm sự với mẹ. Chưa kể, mỗi lần gọi điện cho chị, mẹ thường cắt ngang khi ông Hiệp xuất hiện. Khi nghe tin mẹ bị mất tích, chị N. gọi điện nhờ người thân, hàng xóm đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Chị không ngờ mẹ bị sát hại như vậy.

Vụ sát hại người tình rồi đốt thi thể suốt 2 ngày ở Đắk Nông: Con gái nạn nhân tiết lộ những gì? - Ảnh 1
Người thân, hàng xóm lo mai táng cho bà L. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng cuối năm 2019, Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) có tình cảm và chung sống như vợ chồng với bà B.T.L. (43 tuổi, ở cùng thôn) tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung.

Khoảng tháng 6/2022, bà L. bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo nhằm mục đích mua mảnh đất rộng 5 sào để xây nhà chung sống với Hiệp. Sau đó, do bà L. phải trả tiền mua đất nhưng thiếu tiền nên Hiệp đưa cho bà L. số tiền 80 triệu đồng.

Đến khoảng 15g ngày 23/8, sau khi đi làm rẫy về thì Hiệp cùng với bà L. ăn cơm. Lúc này, bà L. nói với Hiệp “em với anh không thể sống hạnh phúc được”.

 

Khi bà L. đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà. Tiếp đó, Hiệp đóng cửa nhà, rồi cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó, Hiệp ra chiếu phía trước nhà ngồi uống rượu. Cho đến khi thấy bà L. ôm quần áo đi ra phía trước nhà thì bị Hiệp lấy một cây gỗ ném trúng sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Thấy bà L. nằm im không la hét gì nữa, Hiệp tiếp tục quay vào uống rượu. Khoảng 20g cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm im nên Hiệp bế nạn nhân đặt lên giường, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Vụ sát hại người tình rồi đốt thi thể suốt 2 ngày ở Đắk Nông: Con gái nạn nhân tiết lộ những gì? - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe máy đến nhà con gái ở cùng xã Đắk N’Drung. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi tiếp được nữa nên nhờ người chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song. Sau khi chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông được 2 ngày, Hiệp trốn viện về.

Chiều 26/8, vừa về đến nhà rẫy, Hiệp ngửi thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L. bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò. Sau đó, Hiệp lấy chăn, bạt phủ lên thi thể nạn nhân, rồi chất củi cà phê xung quanh và dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày. Quá trình đốt thi thể bà L., Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà. Đến sáng 4/9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm bà L. thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi giết người.

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