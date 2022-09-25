Theo ông L., đối tượng Trần Văn Hiệp (46 tuổi, trú cùng thôn Đắk R’mo, nghi phạm trong vụ án) đã có vợ, 2 con lớn. Hiệp rất nóng tính, nhiều lần đánh vợ và con. Gần 2 năm nay, vợ chồng Hiệp không ở với nhau. Người vợ về nhà mẹ thôn Đắk Kual (cùng xã), Hiệp ở nhà trong rẫy, sống khá khép kín, chỉ hay giao tiếp với bà L. (nạn nhân) và 1 vài người hay làm rẫy cho ông.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Liên quan đến vụ bà B.T.L. (43 tuổi, trú thôn Đắk R’mo, xã Đắk N'Drung, Đắk Song, Đắk Nông ) bị sát hại, ông L.Q.L.- người phát hiện những bất thường, báo cơ quan công an vẫn bị ám ảnh dù sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng. “Tôi cứ nghĩ sự việc chỉ có trên phim, không ngờ lại xuất hiện ngay nơi mình sinh sống”, ông L. thốt lên.

Khoảng ngày 4/9, ông L. cùng người thân và một số hàng xóm (gồm 8 người) đến nhà chị L. nhưng không có ai. Mở cửa nhà, mọi người thấy xe máy, điện thoại bà L. vẫn còn nguyên nên nghĩ rằng chủ nhà đi đâu đó gần đây.

Nhà Hiệp cách nhà nạn nhân 1 quả đồi, bị ngăn cách bởi con suối. Bà L. hay ghé nhà vợ chồng H.L. (gần nhà ông L.). Tuy nhiên, bẵng đi thời gian, vợ chồng nhà này không thấy bà L. đến, điện thoại không liên lạc được. Nghi có việc chẳng lành, vợ chồng H.L. nói lại sự việc cho ông L. Sau đó, những người này gọi em gái sinh đôi của bà L. sống ở Gia Lai sang cùng đi tìm.

“Chúng tôi sang nhà ông Hiệp dò hỏi. Ông pha trà mời uống rồi bảo bà L. được 1 người đàn ông đi xe máy màu xanh chở đi. Ông Hiệp còn nói chính ông cho bà L. 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi em gái ruột của nạn nhân gọi điện cho người đàn ông theo mô tả của ông Hiệp thì người này nói lâu rồi không sang Đắk Nông. Lúc này, ông Hiệp toát mồ hôi, có biểu hiện bất thường. Nhất là khi ông Hiệp thấy người em gái giống y chang bà L. Từ những bất thường trên cộng với linh cảm khi bước vào căn nhà của ông Hiệp nên tôi trình báo công an”, ông L. nhớ lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án kinh hoàng - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau khi công an đến nhà làm việc với ông Hiệp, ông L. cùng 1 người khác ra phía chuồng bò thì phát hiện đống tro. Hai người đào lên thì phát hiện bàn tay, xương người chưa cháy hết. Ông Hiệp được đưa lên trụ sở công an. Ông L. và hàng xóm sau đó đưa xác bà L. về nhà lo mai táng.

“Từ ngày bà L. bị sát hại cho đến lúc phát hiện đúng 11 ngày. Sau khi giết bà L. (khoảng 3 giờ chiều 23/8), ông Hiệp uống thuốc tự tử nhưng không chết. Ông Hiệp đi nhờ người dân đưa sang phía nhà vợ để nói lời trăn trối. Sau đó, người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi lành bệnh, ông Hiệp trốn viện về đốt xác bà L.”, ông L. cho biết thêm.

Ra tay tàn độc

Chị M.T.B.N. (con gái nạn nhân L.) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía nhà ông Hiệp không đến hỏi thăm gia đình chị. Chị mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật nghiêm trị kẻ gây ra cái chết của mẹ chị.

Chị N. thông tin thêm, có biết mẹ quan hệ tình cảm với ông Hiệp khoảng 2 năm nay. Ông Hiệp từng đánh mẹ chị và chị từng khuyên mẹ nên chấm dứt với ông ấy. Do đi làm xa nên chị N. ít có thời gian tâm sự với mẹ. Chưa kể, mỗi lần gọi điện cho chị, mẹ thường cắt ngang khi ông Hiệp xuất hiện. Khi nghe tin mẹ bị mất tích, chị N. gọi điện nhờ người thân, hàng xóm đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Chị không ngờ mẹ bị sát hại như vậy.

Liên quan đến vụ án trên, theo điều tra ban đầu của công an, khoảng cuối năm 2019, ông Hiệp có tình cảm và chung sống như vợ chồng với bà L.

Tháng 6/2022, bà L. bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo, mua mảnh đất rộng 5 sào ở xã Thuận Hà (Đắk Song).

Tháng 8/2022, do bà L. phải trả tiền mua đất nhưng thiếu nên ông Hiệp đưa cho bà L. 80 triệu đồng.

Trước đó theo báo VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 23/8, sau khi đi làm rẫy về thì Hiệp thấy bà L. đang ở nhà. Sau đó, Hiệp cùng với bà L. ăn cơm.

Lúc này, bà L. nói với Hiệp “em với anh không thể sống hạnh phúc được” Khi bà L. đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà.

Chưa dừng lại, Hiệp đóng cửa nhà, rồi cầm cây gỗ dài khoảng 80cm vụt ngang trúng vào bắp chân bà L. Khi nạn nhân kêu cứu thì bị Hiệp dùng cây gỗ đánh vào đầu.

Người thân, hàng xóm lo mai táng cho bà L - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi bà L. đi lên phòng ngủ thì bị Hiệp tiếp tục cầm gậy gỗ đánh một phát trúng vào đầu.

Sau đó, Hiệp ra chiếu phía trước nhà ngồi uống rượu. Khi thấy bà L. ôm quần áo đi ra phía trước nhà thì bị Hiệp lấy một cây gỗ ném trúng sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Thấy bà L. nằm im không la hét gì nữa, Hiệp tiếp tục quay vào uống rượu.

Khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm im nên Hiệp bế nạn nhân đặt lên giường, rồi uống thuốc sâu tự tử.

Rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe máy đến nhà con gái ở cùng xã Đắk N’Drung. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi tiếp được nữa nên nhờ người chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song.

Sau khi chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông được 2 ngày, Hiệp trốn viện về.

Chiều 26/8, vừa về đến nhà rẫy, Hiệp ngửi thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L. bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò. Sau đó, Hiệp lấy chăn, bạt phủ lên thi thể nạn nhân, rồi chất củi cà phê xung và dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày.

Quá trình đốt thi thể bà L., Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà.

Đến sáng 4/9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm bà L. thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi giết người.