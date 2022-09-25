Va chạm với bạn học, một nữ sinh lớp 7 bị thầy giáo gọi lên phòng nhắc nhở và đánh vào tay khiến nữ sinh bị bầm tím tay. Phụ huynh sau đó chụp lại vết đánh, tố cáo sự việc lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 25/9, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã yêu cầu Trường THCS Quán Hành báo cáo vụ việc một nam giáo viên trong trường bị phụ huynh lên mạng xã hội tố đã đánh nữ sinh lớp 7 bầm tím tay.

Theo đó, ngày 23/9, nữ sinh lớp 7 này có xảy ra mâu thuẫn với bạn học cùng lớp. Thầy giáo kiêm tổng phụ trách đội của Trường THCS thị trấn Quán Hành đã mời nữ sinh tới phòng làm việc để nói chuyện. Tại đây, do không kiềm chế được, thầy đã cầm vật bằng nhựa đánh vào người nữ sinh.

Hình ảnh vết bấm tím trên tay nữ sinh được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến ngày 24/9, phụ huynh của em này đã đăng lên mạng xã hội Facebook tố nữ sinh lớp 7 bị thầy đánh kèm theo hình ảnh vết bầm tím ở cánh tay. Nội dung bài đăng ghi: “... Dù là học sinh đi học có vi phạm hay như thế nào đi nữa thì thầy cũng không được phép đánh học sinh như thế này... Quá đau xót, vì nuôi con mà đi làm ăn xa, không ngờ ở nhà con đi học lại bị thầy đánh đến mức này...”.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, lãnh đạo phòng GĐ-ĐT huyện Nghi Lộc khẳng định: “Em nữ sinh lớp 7 là học sinh thường xuyên quậy phá. Thế nhưng việc thầy giáo đánh học sinh như vậy là sai”.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, Phòng GĐ-ĐT huyện và nhà trường đã yêu cầu thầy giáo làm bản tường trình, đồng thời xin lỗi gia đình em học sinh.

Hiện sức khoẻ của nữ sinh bình thường.

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