Nguyên nhân ban đầu khiến đối tượng ra tay tàn độc giết chết người tình rồi đốt xác phi tang được cơ quan chức năng tạm thời xác định do mâu thuẫn trong tình cảm.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) về hành vi “giết người” gây chấn động dư luận trong mấy ngày qua.

Theo thông tin từ báo VietNamNet khoảng tháng 6/2022, bà L. bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo nhằm mục đích mua mảnh đất rộng 5 sào để xây nhà chung sống với Hiệp.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2019, Hiệp và bà B.T.L (43 tuổi, ở cùng thôn) có tình cảm và chung sống như vợ chồng tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung.

Đến tháng 8/2022, do bà L. phải trả tiền mua đất nhưng thiếu tiền nên Hiệp đưa cho bà L. số tiền 80 triệu đồng.

Vào khoảng 15h ngày 23/8, sau khi đi làm rẫy về thì Hiệp thấy bà L. đang ở nhà. Sau đó, Hiệp cùng với bà L. ăn cơm.

Lúc này, bà L. nói với Hiệp “em với anh không thể sống hạnh phúc được” Khi bà L. đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà.

Chưa dừng lại, Hiệp đóng cửa nhà, rồi cầm cây gỗ dài khoảng 80cm vụt ngang trúng vào bắp chân bà L. Khi nạn nhân kêu cứu thì bị Hiệp dùng cây gỗ đánh vào đầu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi bà L. đi lên phòng ngủ thì bị Hiệp tiếp tục cầm gậy gỗ đánh một phát trúng vào đầu.

Sau đó, Hiệp ra chiếu phía trước nhà ngồi uống rượu. Khi thấy bà L. ôm quần áo đi ra phía trước nhà thì bị Hiệp lấy một cây gỗ ném trúng sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Thấy bà L. nằm im không la hét gì nữa, Hiệp tiếp tục quay vào uống rượu.

Khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm im nên Hiệp bế nạn nhân đặt lên giường, rồi uống thuốc sâu tự tử.

Rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe máy đến nhà con gái ở cùng xã Đắk N’Drung. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi tiếp được nữa nên nhờ người chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song.

Sau khi chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông được 2 ngày, Hiệp trốn viện về.

Chiều 26/8, vừa về đến nhà rẫy, Hiệp ngửi thấy mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bà L. bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò. Sau đó, Hiệp lấy chăn, bạt phủ lên thi thể nạn nhân, rồi chất củi cà phê xung và dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày.

Quá trình đốt thi thể bà L., Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà.

Đến sáng 4/9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm bà L. thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo cho cơ quan chức năng.