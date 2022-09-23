Thương tâm đôi nam nữ bị xe tải tông tử vong tại chỗ

Xã hội 23/09/2022 14:02

Vừ Mí Già lái xe máy chở theo một bạn nữ chạy ngược chiều trên quốc lộ 14 không may đã đâm trực diện vào xe tải đi hướng ngược chiều khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h45 ngày 23/9, trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, Vừ Mí Già (21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) chạy xe máy trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Đồng Xoài, chở theo Ly Mí Và (21 tuổi, cùng quê với Già).

Thương tâm đôi nam nữ bị xe tải tông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News  

Khi đến đoạn thôn 2, xã Đoàn Kết, Già chạy xe máy ngược chiều, tông trực diện vào ôtô tải biển số tỉnh Đắk Lắk do anh Hoàng Minh Đức (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm lái.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, cú tông mạnh khiến hai thanh niên này bị húc văng ra xa, tử vong tại chỗ. Theo một số người dân, đôi nam nữ đi xe máy có dấu hiệu lấn sang phần đường của xe tải khi xảy ra tai nạn.

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