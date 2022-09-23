Cùng đi trên xe đạp điện, 3 học sinh không may mất lái lao xuống suối. Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong, 2 em bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, khiến 1 em tử vong và 2 em bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 22/9, các em gồm: L.T.V.A (SN 2010, trú bản Na Lạnh); L.Đ.Q.G (SN 2010) và K.T.H (SN 2010, cùng trú bản Liên Hợp, xã Tri Lễ) đi trên cùng một chiếc đạp điện; khi đi đến khu vực cầu tràn (đoạn giáp ranh giữa bản Liên Hợp và Lam Hợp (xã Tri Lễ) thì không may chiếc xe mất lái, lao xuống suối.

Hai học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet vụ tai nạn khiến em V.A tử vong tại chỗ; 2 em còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, cả 3 em đều là học sinh lớp 7A1, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú – Trung học cơ sở Tri Lễ, huyện Quế Phong.

“Thi thể học sinh tử vong đã được người nhà đưa về để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương. Đại diện chính quyền, nhà trường cũng đã đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có con gặp nạn”, lãnh đạo xã Tri Lễ cho hay.

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