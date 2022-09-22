Hà Nội: Cặp tình nhân mua tiết lợn dựng màn kịch để lừa mẹ ruột số tiền lên đến trăm triệu

Xã hội 22/09/2022 13:53

Mới đây trên địa bàn TP.Hà Nội vừa xuất hiện một trường hợp con lừa mẹ với số tiền lớn.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 21h ngày 18/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của bà Phùng Thị M. (trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về việc khoảng 17h ngày 18/9, tài khoản mạng xã hội đã nhắn tin cho bà M. với nội dung con trai bà là Đào Minh H., SN 1988 đang bị “xã hội đen” bắt giữ, đánh đập.

Tin nhắn được gửi kèm theo hình ảnh của H bị trói, chảy máu ở vùng mặt và đe dọa, uy hiếp bà M. phải chuyển số tiền 130 triệu đồng cho chủ nợ, nếu không H. sẽ bị chặt ngón tay và giết.

Lo sợ an toàn của con trai, bà M. đã đến cơ quan công an trình báo. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì đã tập trung lực lượng, tổ chức xác minh điều tra.

Hà Nội: Cặp tình nhân mua tiết lợn dựng màn kịch để lừa mẹ ruột số tiền lên đến trăm triệu - Ảnh 1
Tin nhắn được gửi tới bà M. với hình ảnh H. bị trói, đánh đập, mặt có vết máu - Ảnh: Zing News

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h ngày 19/9, sau 19 giờ nhận được tin trình báo, Công an huyện Ba Vì đã tìm thấy Đào Minh H. đang ở một mình tại phòng trọ do Hoàng thuê ở xã Yên Giá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm được tìm thấy, H. vẫn bình yên vô sự, không bị trói, giữ hay có bất kỳ thương tích nào trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trong quá trình làm việc, Đào Minh H. khai nhận do không tìm được việc làm nên xin gia đình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ngày 12-9, H. vay mẹ là bà M. số tiền 50 triệu đồng để nộp phí nhưng bà M. không cho vì không muốn con đi xuất khẩu lao động. Không có tiền, nam thanh niên này bèn rủ người yêu là Trần Thị P. (SN 1989, trú tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) dựng màn kịch bị bắt cóc, đánh đập để tống tiền mẹ đẻ.

Hà Nội: Cặp tình nhân mua tiết lợn dựng màn kịch để lừa mẹ ruột số tiền lên đến trăm triệu - Ảnh 2
Bức ảnh được gửi đến bà M. - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Sau đó, cặp tình nhân đã ra chợ mua tiết lợn giả làm máu người rồi quay về phòng trọ. Tại đây, H. ngồi trên ghế nhựa, giả vờ đưa tay ra sau trong tư thế bị trói rồi bảo P. bôi tiết lợn lên mặt. Tiếp đó, P. dùng điện thoại chụp ảnh người yêu rồi gửi cho bà M., giả mạo việc H. bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập thương tích để ép bà M. chuyển số tiền 130 triệu đồng.

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