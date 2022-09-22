Trước căn nhà ba tầng đang xây, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm bất động.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong tối 21/9, lãnh đạo UBND xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ một nam thanh niên tử vong trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên trước căn nhà đang xây ở xóm 1, xã Diễn Quảng.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là nam thiếu niên tên L.Q.T. (17 tuổi, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu).
Hiện nguyên nhân cái chết của anh T. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.