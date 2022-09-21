Thuốc tránh thai và những hệ quả khôn lường nếu lạm dụng quá mức cho phép

Xã hội 21/09/2022 11:25

Mới 33 tuổi, nữ bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhồi máu cơ tim cấp. Truy tìm nguyên nhân gây đột quỵ cho người bệnh, các bác sĩ ghi nhận nhiều năm qua, bệnh nhân đã sử dụng thuốc tránh thai là yếu tố làm tăng nguy cơ đông máu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 20/9, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết đang điều trị cho trường hợp nữ bệnh nhân N.T.L (33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TPHCM). Trước đó, vào ngày 18/9, người bệnh đã được bệnh viện địa phương chuyển viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Tại bệnh viện Thống Nhất, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra và xác định bệnh nhân bị tắc mạch vành. Ngay lập tức, người bệnh được chuyển đến phòng DSA tiến hành thông tim can thiệp. Ê kíp bác sĩ đã lấy ra rất nhiều huyết khối, tái thông vị trí động mạch vành thành trước bị tắc và giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Sau 2 ngày can thiệp, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt.

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Nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trao đổi với phóng viên, PGS.BS Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, đây là bệnh nhân nữ có độ tuổi còn trẻ nhất được bệnh viện tiếp nhận, điều trị do bị nhồi máu cơ tim cấp. Qua khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ chưa ghi nhận những dấu hiệu bất thường ở người bệnh.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố nghi ngờ là việc người bệnh từng sử dụng thuốc tránh thai kéo dài nhiều năm qua.

“Chúng tôi chưa đủ cơ sở khoa học để có thể khẳng định một cách chính xác nguyên nhân gây ra đột quỵ cho người bệnh là do thuốc tránh thai. Để tìm nguyên nhân dẫn đến đột quỵ ở những bệnh nhân nữ còn trẻ tuổi, cần phải xem xét các yếu tố liên quan đến bệnh lý tự miễn làm thiếu chất gây loãng máu và các vấn đề liên quan đến thai kỳ, sinh sản.

Tuy nhiên, thuốc tránh thai là một trong những yếu tố có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp bởi việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ tăng đông máu đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản” - PGS Nguyễn Văn Tân nói.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm, thuốc tránh thai được chia làm hai loại là thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp. Chúng tác động vào các hormone trong cơ thể nhằm ngăn chặn sự rụng trứng, ngăn chặn sự thụ tinh.

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Thuốc tránh thai có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Lạm dụng thuốc thường được nhắc đến nhiều khi bạn dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hơn là thuốc tránh thai hàng ngày. Vì thuốc tránh thai hằng ngày thường có liều uống cố định trải đều trong tháng. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng tốt đến việc điều hòa kinh nguyệt cũng như cân bằng nội tiết tố cho người phụ nữ nếu dùng đúng liều, đúng lượng.

Việc sử dụng quá 2 lần/tháng và quá 3 lần/năm đối với thuốc khẩn cấp được hiểu là sử dụng quá liều, quá thường xuyên vượt mức chống chỉ định của thuốc đề ra. Với lượng dùng như vậy đồng nghĩa với bạn đang lạm dụng thuốc tránh thai.

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Từ khóa:   thuốc tránh thai nhồi máu cơ tim cấp TP.HCM

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