Bình Dương: Người dân vây bắt kẻ dùng hung khí lao vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Xã hội 21/09/2022 09:52

Đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để lấy vàng. Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức vây bắt tên cướp ngay lập tức.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong khoảng 21h ngày 20/9, một nam thanh niên mang theo hung khí ập vào tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để cướp vàng. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân tổ chức bao vây, khống chế đối tượng rồi bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Bình Dương: Người dân vây bắt kẻ dùng hung khí lao vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong  

Anh T, chủ tiệm vàng cho biết, đối tượng vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường nên mọi người cảnh giác.

Theo thông tin từ Zing News, chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Bình Dương: Người dân vây bắt kẻ dùng hung khí lao vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường - Ảnh 2
Đối tượng bị người dân khống chế - Ảnh: Zing News 

Lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, người này trong tình trạng không tỉnh táo, nghi “ngáo đá” nên chưa thể lấy lời khai.

Khuya cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An và Viện KSND TP Dĩ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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Từ khóa:   cướp vàng cướp tiệm vàng Bình Dương

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