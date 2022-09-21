Đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để lấy vàng. Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức vây bắt tên cướp ngay lập tức.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong khoảng 21h ngày 20/9, một nam thanh niên mang theo hung khí ập vào tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để cướp vàng. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân tổ chức bao vây, khống chế đối tượng rồi bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Anh T, chủ tiệm vàng cho biết, đối tượng vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường nên mọi người cảnh giác.

Theo thông tin từ Zing News, chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Đối tượng bị người dân khống chế - Ảnh: Zing News

Lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, người này trong tình trạng không tỉnh táo, nghi “ngáo đá” nên chưa thể lấy lời khai.

Khuya cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An và Viện KSND TP Dĩ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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