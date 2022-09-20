Mới đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi bé gái 8 tuổi bị điện giật tử vong trong quá trình đi đám cưới cùng gia đình.

Theo thông tin từ báo Lao Động trưa 20/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật tại đám cưới khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19h30' ngày 19/9, cháu N.T.T.U (SN 2014, trú xóm Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn) đi cùng người thân sang nhà hàng xóm dự đám cưới.

Ảnh minh họa:Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong tại đây, cháu U. vướng vào dây điện bị hở gây nhiễm điện vào khung sắt của rạp cưới, bị điện hút dính chặt vào khung sắt chống rạp. Phát hiện sự việc, người chị họ lập tức chạy lại kéo cháu bé ra khỏi cột cũng bị điện giật ngã văng ra sau.

Ngay sau đó, người nhà ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do tình trạng nặng nên cháu U. được xác định đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

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