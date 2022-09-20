Án mạng nghiêm trọng ở Phú Yên: Vợ chết trên giường, chồng nguy kịch vì vết thương quá nặng

Xã hội 20/09/2022 14:04

Tới đưa cháu gái đi học, người đàn ông tại Phú Yên phát hiện con gái của mình chết trong phòng ngủ, còn con rể bị thương nặng trên cổ còn có vết cắt.

Theo thông tin từ báo VTC News trưa 20/9, ông Nguyễn Hữu Từ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Hiện người vợ tử vong, còn người chồng đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Án mạng nghiêm trọng ở Phú Yên: Vợ chết trên giường, chồng nguy kịch vì vết thương quá nặng - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: Báo VTC News

Theo UBND xã Xuân Lãnh, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (Sinh năm1955; ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị L. (SN 1991) ở gần đó để chở cháu ngoại đi học.

Tuy nhiên, khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị L. đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có một cây búa. Chồng chị L. là anh Huỳnh Hậu (SN 1985) có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngay sau khi phát hiện sự việc người cha liền hô hoán. Mọi người nghe tiếng tri hô đã chạy tới, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng Cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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