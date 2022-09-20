Ninh Bình: 2 em học sinh tử vong sau khi va chạm mạnh với xe tải, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên không khỏi khiến người xem ám ảnh

Xã hội 20/09/2022 10:52

Mới đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xảy ra một trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi 3 nam sinh chở nhau đi trên chiếc xe máy điện, vừa qua hầm chui bất ngờ va vào xe tải đi ngược chiều. Hai em bị cuốn vào gầm xe tử vong, em còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 19/9 tại xã Quang Sơn (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) được camera hành trình của xe tải ben ghi lại.

Cụ thể, vào thời điểm trên xe tải ben chở vật liệu xây dựng mang BKS: 35H - 014.35 (chưa xác định được danh tính lái xe) đang lưu thông đến đoạn hầm chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45) thuộc xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình thì xảy ra va chạm với 1 xe đạp điện có chở theo 3 học sinh.

Ninh Bình: 2 em học sinh tử vong sau khi va chạm mạnh với xe tải, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên không khỏi khiến người xem ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí  

Theo clip, chiếc xe đạp điện đã trượt ngã vào gầm xe tải ben, tình huống bất ngờ khiến tài xế xe tải ben không kịp xử lý nên đã cán qua các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Tam Điệp cho biết, vụ tai nạn thương tâm khiến 2 cháu học sinh tử vong tại chỗ, 1 cháu người bị thương. Các nạn nhân bước đầu được xác định đều trú tại TP Tam Điệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP Tam Điệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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