Tuy nhiên, "theo trình tự thì VKSND cần có thời gian và chờ kết quả giám định ADN mới có quyết định khởi tố hay không. Chắc sẽ sớm khởi tố vụ án thôi" - vị này cho biết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 20/9, đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang viện đề nghị khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"; khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) liên quan vụ giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt.

Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động, ông N.H.N (SN 1977, trú TP Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng tố giác việc con trai của vợ chồng anh N (là cháu N.L.M.Q) tử vong bất thường sau khi gia đình anh gửi cháu cho ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) - chủ cơ sở điều trị bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vụ việc tại buổi giao ban báo chí tháng 9 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi tố cáo, vợ chồng ông N mới vào tỉnh Lâm Đồng làm việc, bàn giao mẫu tóc của vợ ông và một số hiện vật được cho là mẫu xương của cháu Q để cơ quan chức năng tiến hành giám định ADN. Đến ngày 12/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đem các mẫu trên đi TP Hồ Chí Minh để giám định.

Làm việc tại cơ quan công an, ông Quang khai nhận, khi đem cháu N.L.M.Q về địa chỉ 54/39, đường Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc thì vài hôm sau, cháu bé bị ho, sốt do mắc COVID-19.

Ông này nhờ bà Cao Thị Thu Bích (SN 1983) mua thuốc cho bé Q uống và bé có dấu hiệu thuyên giảm.

Ông Quang dự đám tang cháu N.L.M.Q. sau khi tự ý đốt xác bàn giao tro cốt cho gia đình - Báo Lao Động

Ngày 8/3, ông Quang gọi điện cho bố cháu, cho biết cháu Q mắc COVID-19 nhưng đã đỡ. Tuy nhiên, đến khoảng 2h sáng 25/3, phát hiện cháu bé đã tử vong.

Lý giải vì sao nạn nhân tử vong mà không báo cho địa phương và gia đình, ông Quang cho rằng, sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý gia đình bé.

Ông Quang khai, sau khi bé chết, ông mang xác cháu bé bỏ vào thùng carton. Ông Quang còn chuẩn bị một thùng carton khác có than, xăng, dầu, xô sắt rồi đưa lên ôtô để đi thiêu.

Hiện vụ việc sẽ luôn được cập nhật trong thời gian tới.