Hà Nội: Thương tâm bé gái 4 tuổi bị vỡ xương sọ do sai lầm mà hầu hết phụ huynh tại Việt Nam thường mắc phải

Xã hội 21/09/2022 10:18

Trong lúc mẹ đang trả tiền cho hàng hóa, bé gái 4 tuổi ngồi ở phía trước đã nghịch tay ga khiến chiếc xe máy vọt lên, cả 2 mẹ con ngã ra đường.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết tai nạn xảy ra vào chiều 29/8, khi chị H. (mẹ bé D.) chở con gái bằng xe máy tay ga ở trường mầm non về nhà. Người mẹ có cho con ngồi phía trước mình. Trên đường về, hai mẹ con chị H. ghé vào cửa hàng tạp hoá mua đồ. Khi dừng xe mua đồ do xe máy có tính năng ngắt động cơ tạm thời nên chị H sơ ý không tắt máy. 

Lúc này, bé D. xuống lấy đồ và sau đó trèo lên xe đúng lúc người mẹ bỏ tay lái ra để lấy ví trả tiền. Vô tình bé D. nắm vào tay ga và vặn mạnh khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường. Sau tai nạn, bé D ngất lịm và được đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hà Nội: Thương tâm bé gái 4 tuổi bị vỡ xương sọ do sai lầm mà hầu hết phụ huynh tại Việt Nam thường mắc phải - Ảnh 1
Việc cho trẻ em ngồi ở phía trước là rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Báo VietNamNet 

Theo BS CKII Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm nhập viện trẻ tỉnh táo không khó thở, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra chụp Xquang phổi chưa thấy bất thường. 

Tuy nhiên, khi tiến hành siêu âm ổ bụng cho trẻ, phát hiện trẻ bị đụng dập nhu mô gan. Bệnh nhi nhanh chóng xuất hiện tình trạng suy hô hấp và trào rất nhiều máu tươi qua đường mũi miệng. 

Trẻ được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản và tiến hành chụp CT ngực, cho thấy hình ảnh đụng dập phổi, chấn thương ngực. Bệnh nhân được hồi sức và chuyển lên khoa Hồi sức ngoại để thở máy.

TS.BS Đặng Ánh Dương - Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin: “Trẻ vào khoa với chấn thương phổi, gan và vỡ xương sọ. Qua 4 ngày điều trị, trẻ được cai máy thở, tự thở, chức năng phổi được cải thiện nhiều, chấn thương gan chỉ cần điều trị bảo tồn và không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, về thần kinh, trẻ có sang chấn về tâm lí cần điều trị và theo dõi thêm”.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, TS Đặng Ánh Dương cho biết thêm, trong tháng 8/2022, Khoa Điều trị tích cực ngoại cũng đã tiếp nhận một số trẻ độ tuổi từ 11-15 nhập viện điều trị do ngã xe đạp và xe đạp điện gây chấn thương gan, chấn thương tụy, thậm chí có trường hợp bị đụng dập ruột. Gần đây nhất là trường hợp bé trai 11 tuổi phải cắt đôi gan do bị tai nạn khi đi xe đạp điện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 - 2 tuổi, an toàn nhất là để trẻ ngồi giữa hai người lớn.

Cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy. Cha mẹ xuống xe máy thì phải tắt máy và cho trẻ xuống xe vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống: xe có thể ngã đè vào người; trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn.

Bình Dương: Người dân vây bắt kẻ dùng hung khí lao vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Bình Dương: Người dân vây bắt kẻ dùng hung khí lao vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Đối tượng đập vỡ tủ kính của tiệm để lấy vàng. Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức vây bắt tên cướp ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 4 tuổi bị vỡ xương sọ tai nạn Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?