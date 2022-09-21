Lúc này, bé D. xuống lấy đồ và sau đó trèo lên xe đúng lúc người mẹ bỏ tay lái ra để lấy ví trả tiền. Vô tình bé D. nắm vào tay ga và vặn mạnh khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường. Sau tai nạn, bé D ngất lịm và được đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết tai nạn xảy ra vào chiều 29/8, khi chị H. (mẹ bé D.) chở con gái bằng xe máy tay ga ở trường mầm non về nhà. Người mẹ có cho con ngồi phía trước mình. Trên đường về, hai mẹ con chị H. ghé vào cửa hàng tạp hoá mua đồ. Khi dừng xe mua đồ do xe máy có tính năng ngắt động cơ tạm thời nên chị H sơ ý không tắt máy.

Tuy nhiên, khi tiến hành siêu âm ổ bụng cho trẻ, phát hiện trẻ bị đụng dập nhu mô gan. Bệnh nhi nhanh chóng xuất hiện tình trạng suy hô hấp và trào rất nhiều máu tươi qua đường mũi miệng.

Theo BS CKII Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm nhập viện trẻ tỉnh táo không khó thở, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra chụp Xquang phổi chưa thấy bất thường.

Việc cho trẻ em ngồi ở phía trước là rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Báo VietNamNet

Trẻ được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản và tiến hành chụp CT ngực, cho thấy hình ảnh đụng dập phổi, chấn thương ngực. Bệnh nhân được hồi sức và chuyển lên khoa Hồi sức ngoại để thở máy.

TS.BS Đặng Ánh Dương - Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin: “Trẻ vào khoa với chấn thương phổi, gan và vỡ xương sọ. Qua 4 ngày điều trị, trẻ được cai máy thở, tự thở, chức năng phổi được cải thiện nhiều, chấn thương gan chỉ cần điều trị bảo tồn và không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, về thần kinh, trẻ có sang chấn về tâm lí cần điều trị và theo dõi thêm”.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, TS Đặng Ánh Dương cho biết thêm, trong tháng 8/2022, Khoa Điều trị tích cực ngoại cũng đã tiếp nhận một số trẻ độ tuổi từ 11-15 nhập viện điều trị do ngã xe đạp và xe đạp điện gây chấn thương gan, chấn thương tụy, thậm chí có trường hợp bị đụng dập ruột. Gần đây nhất là trường hợp bé trai 11 tuổi phải cắt đôi gan do bị tai nạn khi đi xe đạp điện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 - 2 tuổi, an toàn nhất là để trẻ ngồi giữa hai người lớn.

Cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy. Cha mẹ xuống xe máy thì phải tắt máy và cho trẻ xuống xe vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống: xe có thể ngã đè vào người; trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn.