TP.HCM: Cảnh sát PCCC cắt cửa cuốn cứu người thoát khỏi đám cháy thẩm mỹ viện

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời dập lửa, cứu 7 người kẹt bên trong cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 20h25 ngày 21/9, lửa bùng lên tại cơ sở thẩm mỹ viện ở địa chỉ 1049 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Lúc này, có 7 người là nhân viên của cơ sở thẩm mỹ viện, kẹt bên trong kêu cứu. Do cơ sở này đang khóa cửa nên người dân không thể tiếp cận dập lửa, cứu người.

Cảnh sát PCCC tiến hành cắt cửa để giải cứu nạn nhân - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, thiếu tá Trần Quang Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 làm chỉ huy cùng các chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Phòng PC07 triển khai công tác dập lửa, cứu hộ.

Cảnh sát tiến hành khoan cắt cửa cuốn, đồng thời sử dụng xe thang để tiếp cận, hướng dẫn đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đám cháy được khống chế sau đó. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy do chập điện mô tơ cửa cuốn.

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