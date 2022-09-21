Thấy 4 bé trai đang bị đuối nước, nam sinh lớp 12 bất chấp nguy hiểm nhảy xuống giải cứu

Xã hội 21/09/2022 14:27

4 học sinh tiểu học đang chơi đùa bất ngờ ngã xuống hố nước công trình, rất may mắn đã được một nam sinh lớp 12 nhìn thấy và nhảy xuống cứu sống.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 20/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định tặng bằng khen cho em Cao Văn Đức học sinh lớp 12A3 Trường THPT Tĩnh Gia 3 (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Thấy 4 bé trai đang bị đuối nước, nam sinh lớp 12 bất chấp nguy hiểm nhảy xuống giải cứu - Ảnh 1

Nam sinh Cao Văn Đức được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen vì có hành động dũng cảm cứu 4 em nhỏ đuối nước - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động vào lúc khoảng hơn 14h ngày 15/8, phát hiện 4 em học sinh tiểu học (2 em 11 tuổi; 1 em 8 tuổi; và 1 em 6 tuổi, trú tại phương Mai Lâm) đang bị đuối nước ở hố công trình (thuộc tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm), em Cao Văn Đức đã ngay lập tức nhảy xuống hố, cứu vớt thành công cả 4 em nhỏ lên bờ an toàn.

Nắm được sự việc, UBND phường Mai Lâm và thị xã Nghi Sơn đã biểu dương và khen thưởng hành động dũng cảm của em Cao Văn Đức, đồng thời báo cáo sự việc và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng đối với em Đức.

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Từ khóa:   cứu người nam sinh cứu người Thanh Hóa

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