Đang đứng chơi với bạn tại lan can tầng 2, nam sinh lớp 3 Trường Tiểu học Ích Hậu, Hà Tĩnh bất ngờ ngã xuống đất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay (22/9), em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) trong lúc đang đứng chơi cùng một số bạn tại Trường Tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trước giờ vào học thì bất ngờ bị ngã từ lan can tầng 2 xuống đất.

Nam sinh đã được đưa vào bệnh viện chữa trị - Ảnh: Báo Người Lao Động

Các giáo viên trong trường đã đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, lãnh đạo xã Ích Hậu cho biết thêm khu vực lan can tầng 2 cao khoảng 1,1m, thời điểm đó do trời mưa nên lan can bị trơn khiến em học sinh bị rơi xuống đất.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, sức khỏe tiên lượng xấu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện điều tra làm rõ.

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