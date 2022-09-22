Phẫn nộ trước clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi: Công an vào cuộc xác minh

Xã hội 22/09/2022 19:50

Theo phản ánh từ gia đình, trong lúc tức giận, người phụ nữ ở Bắc Giang dùng chân đạp vào đùi khiến con trai bị gãy xương.

Theo thông tin từ báo Zing News vào ngày 22/9, các mạng xã hội lan truyền bài viết đăng kèm video ghi cảnh một người phụ nữ đạp liên tiếp vào chân của một bé trai. Hành động của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và càng phẫn nộ hơn nữa khi chính người trong cuộc khẳng định, kẻ đạp gãy gãy xương đùi của bé trai chính là mẹ ruột của bé. 

Phẫn nộ trước clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi: Công an vào cuộc xác minh - Ảnh 1
Người mẹ có hành động gây phẫn nộ - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Anh N. (chú ruột cháu bé, người đăng tải bài viết) cho biết sự việc đau lòng trên xảy ra tối 20/6, tại chính nhà anh trai anh ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Theo anh N., sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai (mặc dù trong video, cháu bé có vẻ hối lỗi và chạy về ôm mẹ). Sự việc may mắn đã được carema của gia đình ghi lại toàn bộ.

"Nhà tôi ở ngay sát nhà cháu. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bế cháu xuống nhà tôi nói là cháu bị ngã ở nhà tắm. Nhưng sau khi bố cháu kiểm tra lại camera thì mới rõ đầu đuôi câu chuyện", anh N. cho biết.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống ban đầu gia đình không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Nhưng vì thương cháu và phẫn nộ trước hành động của chính mẹ ruột, anh N. đã quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Phẫn nộ trước clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi: Công an vào cuộc xác minh - Ảnh 2

Ảnh chụp X-quang cho thấy xương đùi bé trai đã bị gãy - Ảnh: Zing News

Lãnh đạo Công an xã Quý Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. "Hiện cơ quan chức năng đang mời những người có liên quan đến trụ sở công an để xác minh, làm rõ nội dung trong đoạn clip đang khiến cộng đồng mạng xôn xao", lãnh đạo Công an xã Quý Sơn cho biết 

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