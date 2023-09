Theo anh N., sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai (mặc dù trong video, cháu bé có vẻ hối lỗi và chạy về ôm mẹ). Sự việc may mắn đã được carema của gia đình ghi lại toàn bộ.

"Nhà tôi ở ngay sát nhà cháu. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bế cháu xuống nhà tôi nói là cháu bị ngã ở nhà tắm. Nhưng sau khi bố cháu kiểm tra lại camera thì mới rõ đầu đuôi câu chuyện", anh N. cho biết.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống ban đầu gia đình không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Nhưng vì thương cháu và phẫn nộ trước hành động của chính mẹ ruột, anh N. đã quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Ảnh chụp X-quang cho thấy xương đùi bé trai đã bị gãy - Ảnh: Zing News

Lãnh đạo Công an xã Quý Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. "Hiện cơ quan chức năng đang mời những người có liên quan đến trụ sở công an để xác minh, làm rõ nội dung trong đoạn clip đang khiến cộng đồng mạng xôn xao", lãnh đạo Công an xã Quý Sơn cho biết

Điều 12 Luật trẻ em năm 2016 quy định về quyền trẻ em: "Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển."(Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đối với sức khỏe của trẻ em với mức phạt tù cao nhất là 03 năm tù (theo điểm e, khoản 1 Điều 134 BLHS).