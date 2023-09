Khi lẻn vào nhà ông K. để trộm cắp, do sơ ý làm đổ bình rượu nên bị phát hiện, Hồ Sĩ Tấn đã dùng dao chém vợ chồng chủ nhà khiến người chồng tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 22/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Sĩ Tấn (SN 1994, trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) về các tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, do tham gia chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, Hồ Sĩ Tấn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tối 15/9, lợi dụng sơ hở, Tấn lẻn vào nhà ông Nguyễn Tuấn K. (SN 1960, trú cùng thôn An Tân) để trộm cắp nhưng do sơ ý, làm đổ bình rượu nên đã bị vợ ông K. là bà Nguyễn Thị T. (SN 1959) phát hiện. Liền đó, Tấn đã dùng dao tấn công vợ chồng chủ nhà. Ông K. bị Tấn dùng dao chém nhiều nhát chí mạng vào phần đầu, bụng nên đã tử vong khi đang đưa đi cấp cứu, còn bà T. bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên ngay sau khi gây án, Tấn đã trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng khẩn trương tìm kiếm, rà soát đến 1 giờ 15 phút ngày 16/9 thì phát hiện và triệu tập được Tấn khi y đang lẩn trốn tại TP.Hải Dương.

