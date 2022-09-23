Thông tin MỚI vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm: Nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Xã hội 23/09/2022 11:56

Liên quan đến vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tại bungalow lúc nửa đêm, nghi phạm mới đây đã thừa nhận mọi hành vi của mình tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 23/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đang điều tra, làm rõ vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm khi đang ngủ tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì cũng phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (SN 1991; trú tại xã Thông Nguyên) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu từ báo Tuổi Trẻ khoảng 1h30 ngày 19/9, tại Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên), Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của một nữ hướng dẫn viên du lịch (ở Hà Nội) khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

"Có thể do nữ hướng dẫn viên khi ngủ không khóa cửa phòng bungalow. Nửa đêm, Mềnh lẻn vào phòng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm" - lãnh đạo xã Thông Nguyên cho biết.

"Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch" - lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì nói.

Thông tin MỚI vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm: Nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình - Ảnh 1

Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì lấy lời khai của Triệu Tạ Mềnh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Về mặt pháp lý, tiến sĩ-luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc cô gái tố cáo nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm là rất dũng cảm. Qua đó cho thấy, cô gái đã vượt qua trở ngại về mặt tâm lý, quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

Theo luật sư, có hai vấn đề quan trọng mà cơ quan điều tra có trách nhiệm phải chứng minh để xác định sự thật khách quan, làm căn cứ giải quyết là: Có hành vi quan hệ tình dục diễn ra hay không và hành vi quan hệ tình dục là trái ý muốn hay tự nguyện?

Nếu kết quả chứng minh cho thấy có hành vi quan hệ tình dục xảy ra và là trái ý muốn thì mới xử lý hình sự được đối tượng về tội Hiếp dâm. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng gây án về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc này sẽ là bài học cho các đối tượng "yêu râu xanh" coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác, chỉ vì ham muốn bản năng tình dục tầm thường mà bất chấp pháp luật, xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác, xâm phạm quyền tự do tình dục của công dân. Việc nạn nhân không thỏa hiệp, quyết tâm tố cáo tội phạm, đưa sự việc ra ánh sáng là hành động rất đáng khuyến khích. Việc làm này vừa bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ, vừa bảo đảm thượng tôn pháp luật và là cơ sở để đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay.

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