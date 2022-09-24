Thông tin MỚi vụ 'dí bill' khách hàng cướp tài sản: Cái kết cho cựu đại úy Lê Thị Hiền từng 'đại náo' ở sân bay

Xã hội 24/09/2022 15:32

Liên quan tới vụ ''gí bill'' khách hàng để cướp tài sản, mới đây TAND quận Đống Đa, Hà Nội đã đưa ra mức phạt thích đáng dành cho chủ mưu là cựu đại úy Lê Thị Hiền.

Theo thông tin từ Zing News sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 24/9, TAND quận Đống Đa, Hà Nội, đã tuyên phạt Lê Thị Hiền (39 tuổi, cựu đại úy công an) 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

17 bị cáo còn lại, trong đó có Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng và Nguyễn Thị Minh Trang, lĩnh các mức án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù về cùng tội danh nêu trên.

Năm 2019, Hiền cùng Hoàng và Thăng góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán bar Magic Lounge tại quận Đống Đa và kinh doanh đồ uống, bóng cười. Hiền được giao quản lý thu chi, đối ngoại và giám sát hoạt động của cơ sở này. Một năm sau, nhóm cổ đông thuê Trang lập kế hoạch hoạt động cho quán.

Hiền và cổ đông yêu cầu trong 3 tháng, Trang phải giúp quán đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Trang sử dụng hình thức "gí bill" bằng cách lập nhóm nữ nhân viên booking có nhiệm vụ lên các mạng xã hội Tinder hay Badoo để hẹn hò, làm quen nhằm tìm và dẫn dụ khách.

Thông tin MỚi vụ 'dí bill' khách hàng cướp tài sản: Cái kết cho cựu đại úy Lê Thị Hiền từng 'đại náo' ở sân bay - Ảnh 1
Bị cáo Lê Thị Hiền - Ảnh: Zing News 

Khi đưa khách đến quán Magic, nữ nhân viên booking chủ động gọi đồ ăn, uống hoặc bóng cười rồi chọn thời cơ để bỏ ra ngoài, còn nạn nhân ở lại thanh toán tiền. Đồng thời, Trang lập thêm nhóm bảo an gồm các nhân viên nam để đe dọa, đánh ép khách trả tiền.

Hiền cùng 2 cổ đông biết việc Minh Trang dùng thủ đoạn "gí bill" để thu tiền của khách nhưng vẫn đồng ý. Họ còn thỏa thuận chi thưởng tối đa 10% cho Trang theo mức doanh thu. Quá trình hoạt động, Hiền và các bị cáo trích 31 triệu đồng mỗi tháng từ doanh thu để nữ cựu đại úy công an chi đối ngoại, đảm bảo quán không bị xử lý.

Thông tin MỚi vụ 'dí bill' khách hàng cướp tài sản: Cái kết cho cựu đại úy Lê Thị Hiền từng 'đại náo' ở sân bay - Ảnh 2
Cựu đại úy Lê Thị Hiền từng là nhân vật gây rối tại sân bay - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Tuy nhiên theo thông tin từ báo Tiền Phong, một thời gian sau, cách “dí bill” tại quán Magic Lounge đã bị “bóc phốt” lên mạng xã hội vì xảy ra việc nhân viên đánh khách khi họ không chịu trả tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, từ 31/3 – 14/4/2021, nhóm Hiền đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt hơn 84 triệu đồng.

Trong số các khách hàng bị “dí bill” có anh Lê Anh Đức (32 tuổi, ở quận Hà Đông), đêm 31/3/2021, Nguyễn Phương Trang (nhân viên quán Magic Lounge) gọi điện cho anh đến đón vì say rượu. Sau khi bước vào quán, Trang biến mất, còn anh Đức bị "đội bảo an" giữ lại, đánh đập buộc anh Đức phải chuyển khoản thanh toán số tiền hơn 35 triệu.

Sau khi thanh toán xong, "đội bảo an" lấy điện thoại của nạn nhân xóa mọi dữ liệu liên quan đến Nguyễn Phương Trang.

Ngoài trường hợp trên, nhân viên quán Magic Lounge còn đánh đập, ép buộc anh Trương Phát Tài (19 tuổi ở Thanh Hóa), anh Phạm Hồng Duyên (25 tuổi, ở Hương Yên) và anh Lê Xuân Bách (quê Thái Bình) buộc phải viết giấy vay nợ hoặc trả số tiền hàng chục triệu đồng.

Bị cáo Hiền là người trực tiếp xuống quán giải quyết và dặn các nhân viên lần sau nếu gặp khách có quan hệ thì nên né tránh.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm.

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