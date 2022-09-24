Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 cô gái đi xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trên địa bàn thị trấn Tân Túc khiến 2 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cụ thể, khoảng hơn 8h cùng ngày, ô tô tải BKS 51C - 668.14 chạy trên QL1 theo hướng từ TP.HCM đi Long An, đến đoạn giao với đường Bùi Thanh Khiết đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 81S1 - 073.24 do 2 cô gái chở nhau băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người lẫn xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm. Vụ tai nạn đã làm một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng, kẹt dưới gầm.

Vụ tai nạn khiến tình trạng giao thông bị ùn tắc - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe tải, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Hơn 10 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, các phương tiện được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường.

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