TP.HCM: Va chạm mạnh với xe tải, 2 cô gái bị cuốn vào gầm, một người tử vong tại chỗ

Xã hội 24/09/2022 14:58

Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 cô gái đi xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trên địa bàn thị trấn Tân Túc khiến 2 người thương vong.

TP.HCM: Va chạm mạnh với xe tải, 2 cô gái bị cuốn vào gầm, một người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cụ thể, khoảng hơn 8h cùng ngày, ô tô tải BKS 51C - 668.14 chạy trên QL1 theo hướng từ TP.HCM đi Long An, đến đoạn giao với đường Bùi Thanh Khiết đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 81S1 - 073.24 do 2 cô gái chở nhau băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người lẫn xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm. Vụ tai nạn đã làm một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng, kẹt dưới gầm.

TP.HCM: Va chạm mạnh với xe tải, 2 cô gái bị cuốn vào gầm, một người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến tình trạng giao thông bị ùn tắc - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe tải, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Hơn 10 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, các phương tiện được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường.

Thương tâm đôi nam nữ bị xe tải tông tử vong tại chỗ

Thương tâm đôi nam nữ bị xe tải tông tử vong tại chỗ

Vừ Mí Già lái xe máy chở theo một bạn nữ chạy ngược chiều trên quốc lộ 14 không may đã đâm trực diện vào xe tải đi hướng ngược chiều khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tại chỗ tai nạn giao thông một người tử vong TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?