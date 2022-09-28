Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái

Xã hội 28/09/2022 09:01

Đến sáng 28/9, bão số 4 đổ bộ vào miền Trung đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và mất điện ở nhiều trạm biến thế, ghi nhận một số người dân bị thương.

Theo báo Người Lao Động cho biết ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đóng tại TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình bão số 4.

Theo báo cáo, những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện.

Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh 1

Nhiều gian hàng ở chợ Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 ngày 27/9, khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn); 4 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế, có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Tại Đà Nẵng hiện đã có 2 nhà dân bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu và hiện chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Tại tỉnh Quảng Nam đã có 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ… nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể.

Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh 2
Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh 3
 
Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh 4
 
Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh 5
Một số thiệt hại do siêu bão Noru gây ra - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Ở tỉnh Quảng Ngãi, mưa to, gió lớn vẫn đang diễn ra. Hiện đảo Lý Sơn gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió cấp 11, TP Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7. Thiệt hại một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết tại tỉnh Bình Định hiện có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5 nhưng đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây đổ và có người bị thương. Tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực; ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Lúc 5 giờ 30 phút gió vùng ven biển vẫn còn giật, trời ít mưa. Khu vực trung tâm TP Huế khô ráo.

Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Một số khu vực được sa thải điện nhằm đảm bảo an toàn. Mực nước sông Hương đã vượt báo động 1 là 0,55 m, sông Bồ dưới báo động 1 là 0,14 m. Trong đêm 27-9, đường dây nóng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận 3 cuộc gọi của 2 bệnh nhân nặng ở Phong Điền và một trường hợp ở TP Huế gọi đến cần trợ giúp chuyển viện. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các bệnh nhân.

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