Đau xót lời kể của 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke ở Cần Thơ với giá 250 triệu đồng

5 cô gái trẻ ngụ tại tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Gia Lai và tỉnh Long An, đã được Công an TP Cần Thơ giải cứu khỏi quán karaoke Thu Ngân 2 ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Quán karaoke này do Phượng làm quản lý. Thông qua sự giới thiệu của Phong, Phượng đã bỏ ra 250 triệu đồng mua 5 cô gái trẻ, sau đó bắt ép các nạn nhân làm nhân viên phục vụ khách đến hát hò, ăn uống.

Theo thông tin từ Zing News, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều tra cùng về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

L. cùng bạn được hướng dẫn đặt xe đến quán ăn ở tỉnh Bình Dương, sau đó có nam thanh niên lạ mặt đến đón. Anh ta chở hai cô gái đến một căn nhà không rõ địa chỉ và có người khác chờ sẵn. Cả hai cô gái trẻ sau đó bị ép làm massage kích dục.

L. (14 tuổi, ở Long An) cho biết trước đây có làm thuê ở gần nhà. Qua người quen trên mạng xã hội, L. được giới thiệu đến làm quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai. Vài ngày sau, L. được rủ đi làm trong quán karaoke và được mô tả công việc ngồi uống bia với khách.

Tình thế bắt buộc vì không có tiền, không biết cầu cứu ai, nên 2 cô gái đã đồng ý làm massage. L. và bạn được đưa đến cơ sở massage ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và được bố trí ở chung phòng các cô gái khác.

Khi gặp quản lý, cả hai không đồng ý làm việc nên bị buộc phải trả 13 triệu đồng. “Quản lý nói 5 triệu là tiền hồ sơ của mỗi người và 3 triệu là tiền ăn uống và tiền xe”, L. trình bày. Quản lý yêu cầu trong vòng 30 phút, 2 cô gái phải trả số tiền trên.

Quản lý sau đó đã liên hệ với quán khác và đưa 2 nạn nhân rời đi. Theo lời L., lúc này số tiền nợ của cả hai được quản lý thông báo lên 40 triệu đồng. Tại căn nhà không rõ địa chỉ, 2 cô gái trẻ gặp một phụ nữ tên Y. và buộc phải ký vào giấy nhận nợ 45 triệu đồng. “Chị Y. nói sẽ đưa tôi xuống Cần Thơ”, L. kể lại.

Sau đó, L. cùng K. (17 tuổi) và E. (22 tuổi) được Y. và Phong đưa xuống Cần Thơ. Ba cô gái trẻ được Phượng mua vào làm nhân viên cho quán karaoke Thu Ngân 2. L. sau đó tiếp tục ký giấy nhận nợ 50 triệu đồng, K. và E. ký nhận nợ 70 triệu đồng.

Bị xâm hại tình dục?

Theo lời kể của K. và E., ban đầu cả hai làm công nhân ở Bình Phước. Công việc vất vả, nên hai cô gái trẻ lên mạng tìm kiếm và được người khác hứa giới thiệu “việc nhẹ nhàng lương cao”. Cả hai được hướng dẫn thuê xe đến Bình Dương, sau đó có người trả tiền và đưa đến quán cà phê.

Hai cô gái được người lạ đến chụp ảnh, sau đó hỏi muốn làm quán cà phê chòi, massage hay karaoke. “Người này hứa nếu làm quán karaoke, lương mỗi tháng khoảng 30-40 triệu đồng”, nữ nạn nhân kể lại. Cả hai được đưa đến Đồng Nai giao cho người phụ nữ tên Y., sau đó cùng với L. bị bán vào karaoke ở Cần Thơ.

Theo lời của 2 nạn nhân, ban đầu họ bị người đàn ông ở Bình Dương yêu cầu buộc phải nợ 40 triệu đồng, sau đó Y. tiếp tục buộc nhận nợ 65 triệu đồng.

Nạn nhân khác là R. (16 tuổi) đang làm công nhân chế biến gỗ đã được bạn rủ đến Bình Dương làm với mức lương cao. Tại đây, R. bị người đàn ông tên T. đưa đến nhà nghỉ và ép buộc quan hệ tình dục. R. sau đó bị ông ta yêu cầu phải nhận nợ 42 triệu đồng và được đưa đến Cần Thơ và bán cho Phượng để làm việc tại quán karaoke.

Còn H. (17 tuổi) cũng tìm việc trên Facebook, sau đó bị lừa đến Bình Dương và sau đó bị bán vào quán karaoke Thu Ngân 2. “Phượng chỉ cách phục vụ rót bia, gắp đá, bấm bài hát. Khách bo tiền phải đưa lại hết cho Phượng, vì đã chuộc chúng tôi nên phải làm để trừ tiền trả nợ”, H. trình bày.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Phong có mối quan hệ quen biết với bà Phượng (do từng làm chung quán karaoke) trên địa bàn TP. Cần Thơ. Phong biết Phượng đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2 nên đã liên lạc và gửi hình ảnh, thông tin của 5 cô gái.

Phong cũng đưa ra thông tin nạn nhân thiếu nợ chủ quán karaoke và chủ muốn bán để trừ nợ. Sau khi xem thông tin từng người, Phượng đồng ý trả tiền để nhận nạn nhân về làm nhân viên phục vụ quán karaoke để trừ nợ.

Bà Phượng đã bỏ ra tổng số tiền hơn 250 triệu đồng để mua các nạn nhân. Khi về quán, Phượng tiếp tục bắt nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 triệu đồng đến 70 triệu đồng/người.

Các nạn nhân phải ở tại quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho Phượng. Trong quá trình sinh sống tại quán, các nạn nhân bị giữ điện thoại, đi đâu cũng phải có sự giám sát của các nhân viên của Phượng.

Trong quá trình làm việc, cháu gái của ông T. đã mượn được điện thoại để liên lạc về gia đình và nhờ giải cứu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng đã bán các nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.