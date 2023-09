Đau xót lời kể của 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke ở Cần Thơ với giá 250 triệu đồng

Theo thông tin từ Zing News, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều tra cùng về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Hoài Phong và Lê Thị Bích Phượng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bị lừa bởi chiêu “việc nhẹ lương cao”

5 cô gái trẻ ngụ tại tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Gia Lai và tỉnh Long An, đã được Công an TP Cần Thơ giải cứu khỏi quán karaoke Thu Ngân 2 ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Quán karaoke này do Phượng làm quản lý. Thông qua sự giới thiệu của Phong, Phượng đã bỏ ra 250 triệu đồng mua 5 cô gái trẻ, sau đó bắt ép các nạn nhân làm nhân viên phục vụ khách đến hát hò, ăn uống.