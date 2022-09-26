Trên đường từ nhà lên thị trấn lấy hàng về bán, người phụ nữ đang mang thai 7 tháng bị chiếc xe ôtô phóng nhanh, lấn làn tông tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động chiều 26/9, thông tin từ UBND thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đang mang thai tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25/9 trên Quốc lộ 10, đoạn qua thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thời điểm trên, chị T.T.H. (SN 1992; ngụ thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hâu Lộc) điều khiển xe máy từ thị trấn Hậu Lộc về nhà thì bị chiếc ôtô 4 chỗ (chưa rõ biển số) đi với tốc độ cao, lấn làn tông trực diện khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, chính quyền địa phương cho biết thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu tháng thứ 7.Chị là một tiểu thương bán hàng tại chợ Thắng Tây, xã Ngư Lộc. Ngày 25/9, chị đi lấy hàng từ thị trấn Hậu Lộc để mang về bán ngày mồng 1 đầu tháng âm lịch.

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