Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 21/9, theo đó, chị Viên Thị Thu (SN 1984), trú thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm đang trên đường đi làm công ty. Khi đến đoạn đường thuộc xã Thăng Long, không may chị bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ .

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ông Hồ Huy Chính, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Công Liêm, huyện Nông Cống ( Thanh Hóa ) cho biết, trên địa bàn xã có một công dân trong lúc đi làm công ty không may bị tai nạn giao thông tử vong, để lại hai đứa còn nhỏ rất đáng thương.

Tại thời điểm đó chị Thu như mất đi nghị lực sống nhưng vì các con nên chị vẫn cố gắng sống để nuôi dưỡng 2 con nên người. Khi ấy, chị đang mang thai cháu Lộc. Trụ cột gia đình không còn, chị cũng suy sụp, đành dắt díu hai con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Kể từ đó, một mình chị Thu vất vả làm lụng nuôi nấng các con.

Gia đình chị Thu thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Sau khi kết hôn, chị sinh được 2 người con gồm cháu Mai Thị Cẩm Tú (SN 2009) và Mai Thành Lộc (SN 2016). Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, anh Mai Văn Tý, chồng chị quyết định vào Nam làm thuê. Đến khi con gái vừa bước sang 6 tuổi, anh không may bị tai nạn dẫn đến qua đời.

Thời gian dần trôi, nỗi đau mất chồng cũng nguôi ngoai, chị Thu đi làm công ty với đồng lương ít ỏi, tằn tiện lắm mới đủ lo sinh hoạt cho cả nhà và cho các con đến trường. Những tưởng cuộc sống của ba mẹ con sẽ tốt đẹp lên, không ngờ bất hạnh lại ập xuống.

Tai nạn xảy đến khiến hai em Tú, Lộc mất nốt đi chỗ dựa duy nhất, trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày nhận tin mẹ không còn, Tú đã đủ lớn để hiểu chuyện. Em vội chạy ra hiện trường vụ tai nạn với mẹ. Sợ Tú không chịu nổi cú sốc, mọi người phải giữ em lại. Thấy chị gái gào khóc, Lộc cũng ôm chặt lấy chị mà khóc theo.





Hình ảnh xót xa của 2 đứa con trước quan tài của người mẹ - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi người thân đưa quan tài mẹ về nhà, hai đứa trẻ không đứng vững. Chúng không tin được người mẹ thân thương ngày đêm tần tảo lo cho mình sẽ không bao giờ ngồi dậy, vuốt ve, âu yếm chúng nữa. Tú lao đến bên quan tài ôm chặt như đang ôm mẹ khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt.

Bà Dung, hàng xóm của hai em chia sẻ: "Khi nghe tin Thu bị tai nạn giao thông tử vong, bản thân tôi không thể tin nổi, thương nhất là hai đứa trẻ đã mất bố, giờ lại mất cả mẹ. Thu vốn là đứa chăm chỉ, một tay lo cho các con sau khi mất chồng. Giờ nó nằm đấy, con cái sẽ ra sao?".

Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị Thu, cả xóm Tân Kỳ lặng lẽ đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Chị Viên Thị Hương, em gái chị Thu cho biết, sau khi chị mình gặp nạn, đến nay cơ bản mọi việc cũng tạm lo xong. Hai bên gia đình họp lại và thống nhất chị Hương là người giám hộ, nuôi nấng các cháu.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ cũng mong muốn, qua báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng, hoàn cảnh của hai em Mai Thị Cẩm Tú và Mai Thành Lộc sẽ nhận được sự quan tâm của xã hội. Các em còn quá nhỏ, tương lai phía trước rất dài. Phải có sự giúp đỡ của cộng đồng, các em mới có thể nguôi dần nỗi đau và lớn lên bình yên, trở thành người có ích cho xã hội.