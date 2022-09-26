Trong lúc đi bộ ngang qua đường, người đàn ông bị chiếc ôtô tông bay cao lên trời, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 26/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 25/9, tại Km1796+900 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ôtô mang BKS: 48A-029.39 do tài xế Nguyễn Văn Thêm (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi ôtô chạy đến địa điểm trên, đã tông vào ông Ma Văn Chính (SN 1978, ngụ huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đang đi bộ qua đường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông qua camera của người dân ghi lại, vào thời điểm trên anh Chính cùng hai người đàn ông khác đang băng ngang qua đường. Lúc này, hai người đàn ông đi trước, qua đường an toàn còn anh Chính đi phía sau liền bị chiếc xe ô tô lao tới tông văng lên nóc xe tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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