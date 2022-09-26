Hà Nội: Đứng tim trước khoảnh khắc cảnh sát chộp chân cứu sống nam thanh niên định nhảy cầu tự tử trong đêm

Xã hội 26/09/2022 13:53

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên đứng ngoài lan can cầu có ý định tự tử, cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường và kịp thời ngăn cản.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 23h25 ngày 25/9, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận được tin báo về việc có người có ý định nhảy cầu tự tử tại cầu vượt Sài Sơn, Đại lộ Thăng Long.

Hà Nội: Đứng tim trước khoảnh khắc cảnh sát chộp chân cứu sống nam thanh niên định nhảy cầu tự tử trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường nơi Tạ Văn Ba định tự tử - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn tới hiện trường. Tuy nhiên, quá trình thuyết phục nam thanh niên bất thành.

Theo thông thin từ báo Infonet/VietNamNet đến 23h53, khi người này định nhảy khỏi cầu, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, giữ được chân nam thanh niên kéo lại. Sau khi giải cứu nạn nhân, người này khai tên là Tạ Văn Ba, sinh năm 1993, ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Hà Nội: Đứng tim trước khoảnh khắc cảnh sát chộp chân cứu sống nam thanh niên định nhảy cầu tự tử trong đêm - Ảnh 2
Nam thanh niên được công an bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Ba nói do mẫu thuẫn gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử. Khi nạn nhân bình tâm lại, Công an huyện Quốc Oai đã tiến hành bàn giao cho gia đình.

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Từ khóa:   tự tử Giải cứu nạn nhân Hà Nội

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