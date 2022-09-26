Thương tâm 2 em học sinh lớp 10 bị xe khách tông thương vong trên đường đến trường

Xã hội 26/09/2022 14:13

Trên đường đến trường 2 học sinh lớp 10 (trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) bất ngờ bị một chiếc xe khách tông vào trực diện khi đang đi xe máy. Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng.

Theo thông tin từ Zing News sáng ngày 26/9, Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6h30 tại Km 1717+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk). Vụ tai nạn khiến hai học sinh thương vong.

Thương tâm 2 em học sinh lớp 10 bị xe khách tông thương vong trên đường đến trường - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News  

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 47B-001.78 của nhà xe Thuần Sự do tài xế Nguyễn Quang Châu (sinh năm 1982, trú huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi tới địa điểm trên, xe khách va chạm với xe máy 47AB-324.18 do em H.N.P. (sinh năm 2007, học sinh lớp 10, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ) điều khiển, chở theo em N.T.B.T. (sinh năm 2006, học sinh lớp 10 cùng trường), đều trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, lưu thông hướng ngược lại.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet, hậu quả của vụ tai nạn đã khiến em P. tử vong tại chỗ, còn em T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thương tâm 2 em học sinh lớp 10 bị xe khách tông thương vong trên đường đến trường - Ảnh 2
Người dân nhanh chóng đưa em T. đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Được biết, 2 em Huỳnh Nguyên P. và em Nguyễn Thị Bích T. đang là học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Krông Búk.

Nhà xe Thuần Sự chuyên vận chuyển hành khách từ huyện Ea H'leo đi Buôn Ma Thuột và chiều ngược lại. 

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