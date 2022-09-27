Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ Zing News rạng sáng 27/9, ôtô chưa rõ biển số đi trên đường Hồ Chí Minh hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Tới Km 452+200 thuộc địa phận xã Thanh Cao (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), chiếc xe xảy ra va chạm với xe máy do anh N.V.N. (sinh năm 1986, người địa phương) cầm lái, lưu thông cùng chiều với ôtô.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Lúc này, trên xe máy còn có 3 người khác gồm: Chị B.T.H. (sinh năm 1991), N.T.P. (sinh năm 1989) và Đ.T.H. (sinh năm 1990).

Vụ tai nạn khiến chị Đ.T.H. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi gây ra tai nạn chiếc xe ôtô liên quan đến vụ tai nạn rời khỏi hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra tiến hành điều tra xác minh, rà soát, truy tìm phương tiện gây tai nạn

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