Bất ngờ bị cư dân mạng réo tên hỗ trợ người dân miền Trung, bà Nhân Vlog tuyên bố "hết tiền" sau khi từ thiện ở Châu Phi

Ngoài là Youtuber có tiếng, thời gian qua Bà Nhân Vlog (tên thật Đức Nhân) còn gây chú ý khi có chuyến từ nguyện tại châu Phi. Tại đây, hiện tượng mạng gốc Việt đã phát gạo, đồ dùng sinh hoạt,... cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thiện nguyện ấy của Đức Nhân lập tức nhận nhiều tán dương. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến mỉa mai cô ké fame Quang Linh ở Angola. Bởi ở trong nước cũng còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Sang châu Phi từ thiện, Đức Nhân bị nói "ké fame" Quang Linh Vlog.

Và mới nhất, khi cả nước đang hướng về miền Trung - nơi bão số 4 có tên quốc tế là Noru vừa đi qua, gây thiệt hại lớn về tài sản, Bà Nhân một lần nữa bị netizen réo gọi.

Cụ thể, nhiều người cho rằng nếu trước đó Đức Nhân từng lặn lội đường xa sang nước ngoài làm từ thiện thì hiện tại, cô hãy trở về Việt Nam để gúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Bị réo gọi, mới đây Youtuber đã có những chia sẻ liên quan. Cô viết trên trang cá nhân: "Từ hôm qua đến giờ hết bình luận rồi nhắn tin bảo Nhân về làm từ thiện ở Miền Trung cũng như ủng hộ. Không phải Nhân lơ mà thật sự là đang bị 'đuối'.

Không giấu gì Mọi Người từ đầu năm đến giờ Nhân chi gần cả tỷ tiền tiết kiệm để từ thiện. Nhân không phải doanh nhân, giàu có thì càng không.

Nhân chỉ là người bình thường nên máu đang chút hơi đuối, đợi máu hồi về nhân chơi khô máu với bà con khó khăn luôn. Con giờ xin phép cho Nhân bắt đầu đi cày để dành tiền đã nhé".

Ở phần bình luận, cô tiếp lời: "Mỗi lần đọc tin nhắn hay bình luận mọi người nhắc hai từ hỗ trợ, từ thiện giúp Miền Trung, lòng lại khó chịu. Vì đọc mà phải im lặng, phải lướt đi. Không dám trả lời. Bắt đầu làm việc và tiết kiệm để làm tiếp chứ sao".

Đến đây, rất nhiều netizen gửi lời chúc nữ Youtuber có nhiều sức khỏe, kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong một diễn biến khác, ngay khi bão số 4 vừa đi qua, rất nhiều sao Việt, người nổi tiếng đã có động thái thiết thực để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Khắc Việt cho hay vừa ủng hộ 500 triệu, Hòa Minzy 300 triệu, Quang Linh Vlog 200 triệu, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh,... Mới nhất, vợ chồng nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng đã vào Quảng Trị để tặng quà trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn.