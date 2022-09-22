Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu

Nhịp sống trẻ 22/09/2022 09:43

Trên trang cá nhân tối 19/9, bạn gái Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ngày bé.

Mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi xả loạt hình ảnh ngảy bé. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 1
Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 2

Đây là những khoảnh khắc chưa từng được bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai trên mạng xã hội, bởi vậy lập tức thu về sự quan tâm lớn.

Có thể thấy, ngay từ bé Doãn Hải My đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương đúng chuẩn hoa hậu.

 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 3
Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 4

Trong một lần chia sẻ Doãn Hải My cho biết ngày bé top 10 "Hoa Hậu Việt Nam" lại tự nhận mình rất bướng.

Những khoảnh khắc ngày ấu thơ của người đẹp này nhanh chóng nhận về hàng tá lời khen.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 5

Nụ cười rạng rỡ của cô nàng khiến bao người xao xuyến. Được biết từ nhỏ Doãn Hải My đã có năng khiếu âm nhạc.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 6

Dưới bài viết, người đẹp họ Doãn nhận được rất nhiều khen nhan sắc.

Đáng chú ý hơn cả chính là bình luận của Đoàn Văn Hậu, anh chàng thả tim và còn bình luận dưới ảnh bạn gái đăng. Doãn Hải My sau đó cũng đáp lại bằng icon siêu yêu. Phản ứng của Đoàn Văn Hậu về những hình ảnh ngày bé của bạn gái khiến netizen thích thú.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 7

Vào giữa tháng 8, Doãn Hải My xác nhận thông tin hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu. Cùng thời điểm này, nam cầu thủ đăng tải loạt khoảnh khắc tình cảm bên Doãn Hải My như một cách xác nhận thông tin.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 8

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh hay tương tác trên mạng xã hội.

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc ngọt ngào, được nhận xét là xứng đôi khi đứng cạnh Đoàn Văn Hậu. Khi loạt hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, những thông tin về Doãn Hải My cũng được công chúng quan tâm. Cô sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu thành tích ấn tượng với 12 năm liền học sinh giỏi. Người đẹp có vốn tiếng Anh tốt.

Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh ngày thuở bé khiến bao người trầm trồ bởi nhan sắc xinh xắn chuẩn Hoa hậu - Ảnh 9

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi và mong chờ tin vui của cả hai trong thời gian tới.

 

 

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