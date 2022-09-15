Cười nghiêng ngả với bộ ảnh "cực hài" của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe

Nhịp sống trẻ 15/09/2022 13:58

Qua ống kính của bạn trai, loạt khoảnh khắc cô gái say xe mọi lúc mọi đã khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt khoảnh khắc của một cô gái say xe vật vã đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 1
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 2
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 3

Qua ống kính của bạn trai, cô gái này mỗi lần lên xe di chuyển là say xe cùng đủ tư thế vật vã vô cùng hài hước.

Quan sát hình ảnh có thể thấy, khi đang ngồi trên xe cô gái này mặc định sẽ bị say xe, đồng thời nằm lăn ra ngủ vật vã khiến chàng trai phải lôi điện thoại chụp lại.

Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 4
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 5
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 6

Tuy nhiên, điều khiến mọi người buồn cười hơn cả là việc dù bạn gái đang say xe muốn “chết đi sống lại” thì anh người yêu này vẫn sử dụng điện thoại để selfie lưu khoảnh khắc đáng nhớ này.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười. Nhiều người có chung nỗi khổ bị say tàu xe bày tỏ đồng cảm với cô nàng.

Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 7
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 8

Chóng mặt, buôn nôn là nỗi ám ảnh muôn thuở của những hành khách sợ đi tàu xe. Và cư dân mạng cũng phải tìm đủ mọi cách để đối phó với tình trạng này.

Thay vì tìm đủ mọi cách để chống say xe thì nhiều người lại lựa chọn ngủ một giấc để quên đi.

Những hình ảnh này vô tình tạo ra cảnh hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười.

Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 9
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 10
Cười nghiêng ngả với bộ ảnh 'cực hài' của chàng trai thích chụp ảnh người yêu khi say xe - Ảnh 11

Chàng trai này cũng khá "lầy lội" khi chăm chỉ lưu giữ lại những lần say xe vật vã của bạn gái.

Khi nhìn những hình ảnh này chỉ có hội chuyên say xe và sợ đi tàu xe mới hiểu được.

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