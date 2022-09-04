Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã

Nhịp sống trẻ 04/09/2022 18:03

Mới đây trên trang cá nhân, con dâu “ông trùm” điện tử nổi tiếng TP HCM là Vân Tiny đã chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình. Trong đó, hình ảnh cô đứng bên cạnh chồng mình khiến cho nhiều không khỏi bật cười.

Vân Tiny (tên thật: Nguyễn Hải Vân) sinh năm 1992. Cô từng là một trong những hot girl 9x nổi tiếng. Cuối năm 2015, Vân Tiny lên xe hoa với thiếu gia Fabo Nguyễn. YouTuber sinh năm 1987 này là con trai của "ông trùm điện tử Sài thành" - Nguyễn Ngọc Quân. 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 1

@vantiny.ng

Mới đây, trên trang cá nhân "con dâu ông trùm điện tử" gây sự chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân chia sẽ loạt ảnh bên chồng con. Trong ảnh mọi người có thể nhận ra   gia đình 3 người của Vân Tiny cùng đi chơi và check-in tại một nơi khá sang chảnh.

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 2

 Ảnh: @vantiny.ng

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 3

Ảnh: @vantiny.ng

 

Ngoài những bức ảnh Vân Tiny chụp cùng cậu quý tử nhà mình thì khoảng cách cô bỗng dưng hóa thành nàng tiên tí hon bên cạnh chồng khiến nhiều ngỡ ngàng. Ngài trừ sự hạnh phúc của đôi vợ chồng thể hiện ra trên khuôn mặt thì chênh lệch khoảng cách chiều cao giữa cả hai cũng khiến cho tròn mắt.

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 4

Chênh lệch chiều cao giữa Vân Tiny với ông xã không phải là nhỏ (Ảnh: @vantiny.ng)

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 5

Theo đó, với chiều cao 1m91 Fabo Nguyễn trông chẳng khác nào người khổng lồ. Trong khi Vân Tiny lại có chiều cao khiêm tốn, vóc người nhỏ nhắn (Ảnh: @vantiny.ng)

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 6
Trong mọi khung hình với chồng, Vân Tiny bất đắc dĩ bị biến thành người tí hon (Ảnh: @vantiny.ng)

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 7

Ảnh: @vantiny.ng

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 8
Ảnh: @vantiny.ng

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 Dù có sự chênh lệch về chiều cao không hề nhẹ song khi nhìn vào ai cũng thấy cặp vợ chồng này dễ thương.

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 10
Ảnh: @vantiny.ng

 Con dâu "ông trùm" điện tử Sài thành cũng được mến mộ bởi thân hình 3 vòng đâu ra đấy, dù Vân Tiny cao chưa tới 1m6. Dù không có lợi thế về chiều cao và đã trải qua một lần sinh nở nhưng Vân Tiny vẫn giữ được vóc dáng thon thả đáng ghen tỵ.

Từ trước khi kết hôn với Fabo Nguyễn, cô đã là hotgirl đình đám trên mạng xã hội.  Fabo Nguyễn và Vân Tiny chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2018, cô trở thành con dấu của ông trùm ngành điện tử lâu đời tại Việt Nam với hàng loạt cửa hàng điện tử, cửa hàng cung cấp, phân phối hàng kim khí…

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 11
Ảnh: @vantiny.ng

 Làm vợ của một rich kid kiêm tài phiệt đời thứ 2 đình đám như vậy, hot girl sinh năm 1992 không nghi ngờ gì chính là đại diện của dàn dâu hào môn trong truyền thuyết.

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 12
Ảnh: @vantiny.ng

Fabo Nguyễn từng chia sẻ rằng, anh biết đến vợ trong một lần Vân Tiny tình cờ chia sẻ status của anh. Lần đầu tiên Fabo bấm vào nick đã bị bà xã tương lai của mình “đớp hồn” và phải thốt lên: "Dễ thương quá".

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã - Ảnh 13
Ảnh: @vantiny.ng

Không ngờ một thời gian sau, chính Vân Tiny đã chủ động kết bạn facebook, chuyện tình đẹp của 2 người bắt đầu từ đây.

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Từ khóa:   Vân Tiny Fabo Nguyễn cô dâu hào môn

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