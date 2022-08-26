Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ'

Hậu trường 26/08/2022 11:25

Ở tuổi 51 Trịnh Kim Chi vẫn đang sở hữu nhan sắc lẫn ngoại hình cực kỳ xinh đẹp như ở tuổi đôi mươi.

Trịnh Kim Chi là một nghệ sĩ ưu tú sinh năm 1971, không chỉ đóng góp khá nhiều cho nền điện ảnh sân khấu của Việt Nam. Hiện người đẹp 51 tuổi đang là phó chủ tịch hội sân khấu TP. Hồ Chí Minh và là giám đốc của sân khấu Trịnh Kim Chi. Bà còn được biết ở khá nhiều lĩnh vực khác như người mẫu, truyền hình, kịch nói,…Nhìn sơ qua bản CV của cô nàng hẳn nhiều người đều phải thốt lên rằng cô quả thực là người quá giỏi giang. 

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ' - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet 

Không chỉ có sự nghiệp thành công NSƯT Trịnh Kim Chi còn khiến netizen ganh tị với cả nhan sắc quyến rũ của mình dù đã bước sang tuổi ngũ tuần. Bằng chứng là trong chuyến đi du lịch cùng với cô công chúa, người đẹp sinh năm 1971 trưng diện với bộ áo tắm bikini xinh đẹp hết nấc, từng đường cong trên cơ thể của nữ diễn viên khiến nhiều người vẫn cảm thấy khó tin khi biết cô vừa bước sang độ tuổi thứ 51.

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH cùng cô con gái của mình - Ảnh: Chụp màn hình 

Bên dưới loạt ảnh của nữ diễn viên, bạn bè và các fan của cô ca ngợi không ngớt: "Vẻ đẹp quyễn rũ... chết người chị ạ", "Đẹp quá chị ơi, người đẹp không tuổi có body đẹp quá nha chị", "Quá rồi không ai làm lại chị!", "Bị ghiền cái body của chị"...

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ' - Ảnh 3
Netizen khen ngợi vóc dáng xinh đẹp ở tuổi 51 của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đó, Trịnh Kim Chi tiết lộ, cô sở hữu chiều cao 1,7m và vòng eo duy trì ở mức 60 - 62 cm. Nữ diễn viên thừa nhận, cô không có bí quyết nào để giữ dáng mà đơn giản là hoạt động nhiều để cơ thể không bị tích mỡ. Hiện tại dù bận rộn với hàng loạt công việc nhưng cô nàng vẫn luôn dành thời gian nhiều nhất bên cạnh người thân của mình, đặc biệt là cho ông xã và cô con gái. 

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ' - Ảnh 4
Vóc dáng như gái 20 của Trịnh Kim Chi - Ảnh: Chụp màn hình 

Nhắc về ông xã, nữ nghệ sĩ cũng dành nhiều lời khen khi cho biết chồng mình là người chu đáo, biết yêu thương và nghĩ cho vợ con. Hai con của cô đều xinh xắn, ngoan ngoãn và học tập tốt, không để ba mẹ phải phiền lòng.

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ' - Ảnh 5
Trịnh Kim Chi và ông xã - Ảnh: Internet 

“Ông xã tôi là người tinh tế và tâm lý. Anh ấy hiểu vợ, có thể đọc được những suy nghĩ, tâm tư của mình. Chỉ cần biểu hiện của tôi thôi anh cũng biết tôi đang vui hay buồn”, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 bày tỏ. 

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Từ khóa:   NSUT Trịnh Kim Chi Trịnh Kim Chi nhan sắc Trịnh Kim Chi

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