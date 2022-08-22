Vừa hạ sinh quý tử đầu lòng, Kathy Uyên đã gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến con khiến ai nấy đều xúc động

Kể từ khi công khai yêu nhau cho đến nay cả Kathy Uyên và doanh nhân Vũ Ly Việt đều vẫn luôn giữ được ngọn lửa tình yêu của mình. Minh chứng cho sự bền vững của cặp đôi chính là việc cả 2 đã có với nhau 2 năm bên nhau đầy ngọt ngào và mặn nồng. Thậm chí, nam doanh nhân vào tháng 2 năm nay còn mở lời cầu hôn cô nàng và chỉ một tháng sau đó người hâm mộ tiếp tục đón thêm tin vui khi nữ ca sĩ thông báo đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người.

Kathy Uyên và ông xã Vũ Ly Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, dân tình thêm lần phấn khởi khi hay tin Kathy Uyên đã hạ sinh quý tử tại một bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9/8 vừa qua.