Vừa hạ sinh quý tử đầu lòng, Kathy Uyên đã gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến con khiến ai nấy đều xúc động

Hậu trường 22/08/2022 09:34

Hơn 10 ngày kể từ khi hạ sinh quý tử đầu lòng, mới đây tình hình sức khỏe của Kathy Uyên đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Kể từ khi công khai yêu nhau cho đến nay cả Kathy Uyên và doanh nhân Vũ Ly Việt đều vẫn luôn giữ được ngọn lửa tình yêu của mình. Minh chứng cho sự bền vững của cặp đôi chính là việc cả 2 đã có với nhau 2 năm bên nhau đầy ngọt ngào và mặn nồng. Thậm chí, nam doanh nhân vào tháng 2 năm nay còn mở lời cầu hôn cô nàng và chỉ một tháng sau đó người hâm mộ tiếp tục đón thêm tin vui khi nữ ca sĩ thông báo đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người. 

Vừa hạ sinh quý tử đầu lòng, Kathy Uyên đã gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến con khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 1
Kathy Uyên và ông xã Vũ Ly Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, dân tình thêm lần phấn khởi khi hay tin Kathy Uyên đã hạ sinh quý tử tại một bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9/8 vừa qua. 

Vừa hạ sinh quý tử đầu lòng, Kathy Uyên đã gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến con khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 2
Kathy Uyên cho biết sức khỏe của mình đã dần hồi phục - Ảnh: Chụp màn hình  

Hiện tại sau 10 ngày sinh con, nữ đạo diễn tâm sự sức khỏe của cô đã hồi phục. Trong suốt quá trình chăm non đến khi sinh nở, Vũ Ly Việt luôn ở bên cạnh chăm sóc từng chút một cho Kathy. Nhóc tỳ Ashton Hoàng Nam Vũ chào đời nặng hơn 3kg."Sở thích của con là bú sữa, ngắm cảnh, được massage, tắm nước ấm và ngủ", nữ đạo diễn không giấu khỏi sự hào hứng và hạnh phúc khi chia sẻ về con trai. Cô chia sẻ quý tử được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố, đặc biệt nhóc tỳ giống bố ở ánh mắt.

Vừa hạ sinh quý tử đầu lòng, Kathy Uyên đã gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến con khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 3
Những lời nhắn nhủ ngọt ngào của cô dành cho quý tử đầu lòng của mình - Ảnh: Chụp màn hình 

Trên MXH Kathy Uyên không khỏi phần xúc động khi chứng kiến đứa con đầu lòng của mình sinh ra khỏe mạnh và không quên nhắn nhủ tới con rằng: "Mẹ đã đi qua hơn nửa đời người với rất nhiều dự án lớn nhỏ. Từ bây giờ, việc trở thành mẹ và nuôi dạy con sẽ là dự án lớn nhất đời mẹ! Mẹ không còn là Kathy của những năm 30 mải mê với công việc, thay vào đó mẹ đang học cách dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình. Con trai à, chào mừng con đến với gia đình chúng ta".

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